Des frappes russes font cinq morts et des dégâts sur un site nucléaire

Des frappes russes nocturnes et dans la matinée ont fait cinq morts et touché un site de stockage de déchets nucléaires, selon les autorités ukrainiennes dimanche, alors que le président Zelensky doit rencontrer à Londres les dirigeants français, britannique et allemand.

Des frappes russes sur un village dans la région de Zaporijjia ont fait trois morts et trois blessés dans la journée de dimanche, a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov. «Les frappes sont tombées près d'un arrêt de transport public», a-t-il affirmé.

Un chauffeur de bus de 56 ans avait déjà été tué dans son véhicule à l'arrêt à un terminus, dans la ville de Zaporijjia, avaient indiqué les secours ukrainiens plus tôt. Des attaques nocturnes de drones et bombardements aériens sur la région de Dnipropetrovks ont également fait un mort, selon le gouverneur militaire régional Oleksandr Ganja.

Site nucléaire visé

Une frappe de drone russe a également «partiellement détruit» un bâtiment de réception de conteneurs sur le site de stockage centralisé de combustible nucléaire usé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, a indiqué l'opérateur nucléaire public ukrainien Energoatom sur Telegram.

Il a précisé que le bâtiment était à ce moment vide et que les niveaux de radiation restaient normaux. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a affirmé que «l'incident est profondément inquiétant car il s'est produit sur un site contenant de larges quantités de matériel nucléaire», selon un communiqué de l'agence sur X.

«Ce n'est pas la première fois que les forces russes mettent les installations nucléaires ukrainiennes en danger», a réagi sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, accusant Moscou de «menaces envers la sûreté nucléaire». Le ministère russe de la Défense a affirmé comme d'habitude avoir mené des frappes sur des sites liés à l'armée ukrainienne.

Source: AFP