Mardi, un avion militaire russe An-12 s'est écrasé près de Iagounovo, en Sibérie, tuant 19 personnes. Une défaillance technique est suspectée. Les autorités enquêtent sur les causes de cette tragédie.

Un avion de transport militaire russe s'écrase en Sibérie

Un avion de transport militaire russe s'écrase en Sibérie

AFP Agence France-Presse

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé mardi en Sibérie, entraînant la mort des 19 personnes à son bord, selon le ministère de la Défense. «Un avion de transport militaire An-12 s'est écrasé dans la région de Kemerovo au cours d'un vol régulier. L'appareil est tombé dans une zone inhabitée. Il y avait 19 personnes à son bord (...) qui ont toutes péri», selon un communiqué cité par l'agence officielle Tass.

Une défaillance technique pourrait avoir été à l'origine de ce crash. «Une commission des Forces aérospatiales russes est à l'oeuvre sur le site afin d'établir toutes les circonstances de l'incident», a précisé le ministère cité par l'agence RIA Novosti.

Le gouverneur de la région de Kemerovo, Ilia Serediouk, a publié sur Telegram une vidéo prise sur place dans laquelle on peut voir des camions de pompiers et des ambulances, leurs gyrophares illuminant la nuit. L'accident s'est produit près du village de Iagounovo, selon lui.