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Une première depuis la Guerre froide
La Russie menace officiellement l'OTAN d'utiliser des armes nucléaires

Pour la première fois depuis la Guerre froide, la Russie menace l'OTAN d'utiliser des armes nucléaires. Cette menace s'explique par les inquiétudes concernant l'enclave de Kaliningrad, qui est limitrophe de la Lituanie et la Pologne. L'OTAN rejette ces menaces.
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: 06:24 heures
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La Russie menace l'OTAN d'utiliser l'arme nucléaire en raison des tensions autour de l'enclave de Kaliningrad.
Photo: AFP
Mattia Jutzeler

La situation entre l'OTAN et la Russie reste tendue, surtout dans les pays baltes. Selon l'agence de presse Reuters, le Kremlin reproche à l'alliance militaire d'adopter dans la région une «ligne de conduite dangereuse et imprudente», qui comporte «un risque élevé de déclenchement d'un conflit armé».

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Le chef du Kremlin s'inquiéterait pour son enclave de Kaliningrad. Ce territoire russe est limitrophe de la Lituanie et de la Pologne, deux pays membres de l'OTAN.

La Russie adresse désormais une menace très concrète à l’alliance militaire: «La Russie sera prête à déployer l’ensemble de son arsenal militaire et de ses capacités, y compris les armes nucléaires, pour défendre son territoire», peut-on lire dans un document russe.

Totalement infondé selon l'OTAN

Selon «Focus», il s’agirait de la première menace nucléaire officielle de la Russie à l’encontre de l’OTAN depuis la fin de la Guerre froide. Une menace que l'OTAN juge totalement infondée. Dans une réponse écrite, l'Alliance a déclaré qu’aucun de ses «exercices ou activités ne constituait une menace pour Kaliningrad».

«Nous sommes une alliance de défense. Nous devons donc mettre un terme à ces menaces nucléaires. Elles sont totalement déplacées et ne servent à rien», a déclaré à Reuters le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Selon lui, la Russie devrait plutôt mettre fin à sa guerre contre l’Ukraine et abandonner sa rhétorique nucléaire.

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