Un officier de l'armée de l'air russe a été tué jeudi dans l'explosion de sa voiture à Saint-Pétersbourg. Les autorités ont ouvert une enquête pour meurtre, alors que les attaques ciblant des militaires se multiplient en Russie.

Un officier de l'armée de l'air russe tué dans l'explosion de sa voiture

Un officier de l'armée de l'air russe tué dans l'explosion de sa voiture

ATS Agence télégraphique suisse

Un officier de l'armée de l'air russe est décédé dans l'explosion d'une voiture jeudi matin à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, rapportent plusieurs médias russes. Une enquête pour meurtre a été ouverte, précise un communiqué des autorités.

Le communiqué décrit uniquement la victime comme un militaire, les enquêteurs russes ne fournissant généralement pas de détails sur le grade. Le militaire a péri dans «l'explosion d'une voiture dans le district de Pouchkinski» à Saint-Pétersbourg, a annoncé le comité d'enquête dans un communiqué.

Des chaînes Telegram russes et pro-ukrainiennes ont toutefois rapporté que l'homme servait en tant qu'officier dans l'armée de l'air russe. L'explosion a également brisé les vitres d'un bus environnant. Les médias russes ont rappelé qu'un militaire avait déjà été tué dans l'explosion d'une voiture dans cette même rue au mois d'août.

Plusieurs militaires ciblés

Plusieurs militaires russes ont été la cible d'assassinats sur le sol russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Les services secrets ukrainiens ont ainsi revendiqué ou ont été accusés de plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinats d'officiers militaires russes et de personnalités publiques soutenant le conflit.

Plusieurs généraux russes et responsables locaux installés par Moscou dans les territoires ukrainiens occupés ont été tués ou blessés dans des attentats à la bombe ces dernières années.