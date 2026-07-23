Trois blessés dans une frappe en mer Noire contre un navire transportant du propane vers l'Ukraine
Une frappe contre un navire en mer Noire transportant du propane vers le port ukrainien de Reni a provoqué un important incendie à bord, blessant trois marins et contraignant l'équipage à évacuer, a annoncé mardi le président roumain. «La nuit dernière, le navire-citerne de GPL Gas Lisbon, battant pavillon libérien, a été touché en dehors des eaux territoriales roumaines, à environ 20 milles nautiques (environ 37 km, ndlr) des côtes roumaines», a déclaré sur X le président Nicusor Dan.
Alors que les autorités s'efforcent encore de déterminer l'origine de la frappe, Nicusor Dan a estimé que l'incident était «très probablement lié à la guerre d'agression illégale menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine». La frappe contre le navire, qui transportait plus de 3790 tonnes de propane depuis le port égyptien d'Alexandrie, a provoqué un important incendie à bord.
Deux navires de secours roumains sont intervenus pour évacuer les 17 membres d'équipage, dont trois «nécessitant une prise en charge médicale d'urgence», selon un communiqué des services de secours. «Deux victimes présentaient des brûlures couvrant environ 10 à 15 % de leur corps et la troisième souffrait de multiples blessures avec une hémorragie"» selon le communiqué.
Les pays de l'UE trouvent un accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie
Les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord jeudi matin à Bruxelles pour infliger de nouvelles sanctions à la Russie, ont indiqué des diplomates, après plusieurs semaines de négociations.
Ce 21e paquet de sanctions vise à prolonger un dispositif de plafonnement du prix du pétrole exporté par la Russie. Il a fallu adapter ces sanctions face aux réticences de la Grèce.
Source: AFP
Trois morts, huit blessés dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée
Trois personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées dans la nuit dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée, ont indiqué jeudi les autorités locales respectives.
Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué et un autre a été blessé dans le district de Chebekino lors d'une attaque de drone ukrainienne contre un véhicule, selon un communiqué des autorités régionales publié sur Telegram.
En Crimée, péninsule annexée en 2014 par la Russie, une personne a été tuée et quatre autres, parmi lesquelles deux enfants, ont été blessées dans une frappe ukrainienne, a indiqué le gouverneur local placé par Moscou, Sergueï Axionov.
Source: AFP
Lavrov met en garde Rubio contre la poursuite «inadmissible» de livraisons d'armes américaines à l'Ukraine
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde son homologue américain Marco Rubio contre une poursuite «inadmissible» de livraisons d'armes à l'Ukraine, lors d'une rencontre à Manille, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.
Cette première rencontre entre les deux diplomates depuis septembre 2025, organisée en marge d'une réunion de l'Asean aux Philippines, intervient alors que les efforts américains de médiation entre Kiev et Moscou sont à l'arrêt depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.
En discutant le dossier ukrainien avec Marco Rubio, Sergueï Lavrov «a mis l'accent sur le fait qu'il était inadmissible de poursuivre les livraisons d'armes au régime de Kiev», a souligné la diplomatie russe.
Source: AFP
Rubio et Lavrov se retrouvent en marge de l'Asean et évoquent le conflit en Ukraine
Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés jeudi à Manille en marge d'une réunion de l'Asean, a constaté un journaliste de l'AFP, et ont évoqué le conflit en Ukraine.
Cette réunion d'une trentaine de minutes est intervenue quelques heures après un entretien entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, organisé pour «redynamiser la diplomatie» selon le président ukrainien.
Tous deux participent à des réunions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) aux Philippines. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et Washington s'efforce d'adopter un ton mesuré vis-à-vis de Moscou.
Les deux diplomates «ont discuté de la relation entre les Etats-Unis et la Russie et du besoin de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine», selon le département d'Etat américain. Ils devaient aussi échanger au sujet du conflit au Moyen-Orient. Moscou a condamné les récentes frappes de Washington sur son allié l'Iran.
Source: AFP
L'Ukraine accuse la Russie d'entraver ses exportations agricoles
L'Ukraine a accusé mercredi la Russie d'entraver ses exportations agricoles en prenant de plus en plus souvent pour cible les navires cargo utilisant ses ports, alors que Moscou et Kiev accentuent leurs frappes ces derniers mois.
«La Russie tient en otage la sécurité alimentaire mondiale. Au moins trois navires de fret civils ont été bombardés ces derniers jours par la Russie. Plusieurs dizaines de membres d'équipage ont été tués ou blessés», a assuré sur X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga.
Selon lui, «aujourd'hui, aucun navire n'a emprunté le couloir maritime ukrainien de la mer Noire, alors que la récolte bat son plein». L'Ukraine a «demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU» à ce sujet pour le 27 juillet, a-t-il ajouté.
L'Ukraine avait elle-même multiplié les frappes sur les navires cargo alimentant les ports russes de la mer Noire, revendiquant plus d'une centaine d'attaques de drones ces dernières semaines. Ces frappes ukrainiennes avaient poussé la Russie à examiner des routes alternatives de transport en mer d'Azov.
Source: AFP
L'UE tente d'arracher un accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie
Négocier, négocier et renégocier: l'UE cherchait encore mercredi un accord sur un nouveau train de sanctions contre la Russie, en tentant de lever les dernières réserves de la Grèce. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, les 27 pays de l'UE ont sanctionné des pans entiers de l'économie russe, ainsi que de nombreuses personnes ou entités.
L'UE adopte ainsi régulièrement de nouveaux trains de sanctions – Bruxelles débat actuellement de son 21e paquet. Parmi les mesures cette fois envisagées: une prolongation d'un dispositif pour plafonner le prix du pétrole exporté par la Russie.
Reste que la Grèce rechigne pour l'heure à donner son feu vert au texte, en raison d'un désaccord avec l'UE sur le transport de gaz naturel liquéfié russe. Athènes plaide pour que Bruxelles autorise une de ses entreprises à continuer de transporter du GNL russe, tant qu'il est destiné à des clients en dehors de l'UE.
Les 27 pays de l'UE ne sont pas parvenus à un accord la semaine dernière. Et négociaient d'arrache-pied sur ce dossier mercredi. Ils sont engagés dans une course contre la montre: sans accord, le plafonnement du prix du brut exporté par la Russie, actuellement fixé à 44 dollars, risque d'être assoupli. Ce plafonnement est destiné à limiter les revenus pétroliers de la Russie, qui financent une grande partie de sa guerre contre l'Ukraine.
Source: AFP
Huit blessés en Russie dans une attaque ukrainienne contre des entrepôts
Des drones ukrainiens ont frappé mercredi des entrepôts appartenant au géant du e-commerce Wildberries en Russie, ont indiqué les autorités, blessant huit personnes quelques jours après les attaques meurtrières menées ce weekend contre l'entreprise.
Tatiana Kim, PDG de Wildberries, a déclaré que les centres logistiques de l'entreprise situés dans les villes méridionales de Krasnodar et Nevinnomyssk avaient été évacués.
«Un complexe d'entrepôts a pris feu à la suite d'une attaque de drones à la périphérie de Nevinnomyssk», a pour sa part indiqué Vladimir Vladimirov, gouverneur de la région russe de Stravropol (sud), dans un message publié sur la plateforme publique russe Max.
M. Vladimirov a précisé que cinq personnes avaient reçu des soins médicaux. Le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar a de son côté indiqué par la suite que trois autres personnes avaient été blessées lorsque des débris de drone sont tombés sur l'entrepôt.
Source: AFP
Le Kremlin dit n'avoir «aucun espoir» pour une amélioration des relations avec Londres après l'arrivée de Burnham
Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir «aucun espoir» d'amélioration des relations avec Londres après l'arrivée au pouvoir d'Andy Burnham, en dénonçant le «soutien inconditionnel» à l'Ukraine affiché par le nouveau Premier ministre britannique.
«Nous n'avons pas de tels espoirs», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant à une question de l'AFP lors de son point-presse quotidien. «L'une de ses premières actions a été sa déclaration sur un soutien inconditionnel à l'Ukraine, donc, sur l'intention de la Grande-Bretagne de continuer à faire tout pour que la guerre se poursuive», a-t-il expliqué.
Source: AFP
Au moins 8 morts dans des frappes en Ukraine
En Ukraine lundi, des frappes russes ont fait au moins huit morts et une quarantaine de blessés dans plusieurs régions, ont rapporté les autorités locales.
Dans la région d’Odessa (sud-ouest), un bombardement russe ayant visé une «entreprise civile» a fait au moins trois morts et six blessés, a rapporté sur Telegram le chef de l’administration régionale, Oleg Kiper, qui a publié des images montrant des véhicules carbonisés et des pompiers en action au milieu d’une épaisse fumée noire.
A Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), deux personnes ont été tuées et 15 blessées, selon le chef de l’administration régionale, Oleksandre Ganja. A Zaporijjia (sud), une personne a trouvé la mort et neuf ont été blessées, d’après le responsable régional, Ivan Fedorov.
A Kramatorsk, l’une des deux dernières villes d’importance de la région de Donetsk (est) toujours sous contrôle ukrainien, deux personnes ont été tuées et quatre blessées dans des bombardements russes, a indiqué la police régionale sur Telegram. Sept personnes ont aussi été blessées dans une frappe sur Kherson (sud), selon l’administration régionale.
Source: AFP
Au moins 6 morts dans des frappes en Russie
Des frappes ukrainiennes ont fait lundi au moins six morts dans la région russe de Belgorod. Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, «cinq civils innocents» ont perdu la vie dans une attaque de drone ukrainien ayant visé un autocar, a annoncé le gouverneur, Alexandre Choumaïev, dans un message diffusé sur Telegram.
Les victimes sont quatre femmes et un garçon, a-t-il précisé, accusant les forces ukrainiennes d’avoir pris pour cible «délibérément» le véhicule qui circulait dans la ville de Chebekino, située à moins de 10 km de la frontière ukrainienne. Selon lui, 23 civils ont aussi été blessés, dont un adolescent, et parmi lesquels trois personnes sont «dans un état extrêmement grave». Une autre frappe ukrainienne contre une station de lavage automobile à Belgorod a fait un mort plus tard dans la journée, a indiqué Alexandre Choumaïev.
Source: AFP