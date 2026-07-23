Trois blessés dans une frappe en mer Noire contre un navire transportant du propane vers l'Ukraine

Une frappe contre un navire en mer Noire transportant du propane vers le port ukrainien de Reni a provoqué un important incendie à bord, blessant trois marins et contraignant l'équipage à évacuer, a annoncé mardi le président roumain. «La nuit dernière, le navire-citerne de GPL Gas Lisbon, battant pavillon libérien, a été touché en dehors des eaux territoriales roumaines, à environ 20 milles nautiques (environ 37 km, ndlr) des côtes roumaines», a déclaré sur X le président Nicusor Dan.

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Alors que les autorités s'efforcent encore de déterminer l'origine de la frappe, Nicusor Dan a estimé que l'incident était «très probablement lié à la guerre d'agression illégale menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine». La frappe contre le navire, qui transportait plus de 3790 tonnes de propane depuis le port égyptien d'Alexandrie, a provoqué un important incendie à bord.

Deux navires de secours roumains sont intervenus pour évacuer les 17 membres d'équipage, dont trois «nécessitant une prise en charge médicale d'urgence», selon un communiqué des services de secours. «Deux victimes présentaient des brûlures couvrant environ 10 à 15 % de leur corps et la troisième souffrait de multiples blessures avec une hémorragie"» selon le communiqué.