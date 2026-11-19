Affaiblis par Poutine et isolés par les sanctions, des oligarques russes préparent déjà l’après-Poutine. Certains rêvent d’un système moins verrouillé, voire d’un retour à l’influence politique des années 1990.

Sandra Marschner

Vladimir Poutine est à la tête du Kremlin depuis 26 ans. Alors que la fin de sa présidence est envisageable, les ultra-riches russes espèrent un changement de pouvoir. Selon une analyse de la BBC, les oligarques sont restés majoritairement silencieux durant le mandat de Poutine, par crainte de répression et de perdre leur fortune. Mais en coulisses, certains envisageraient déjà une ère post-Poutine, selon des spécialistes de la Russie.

Les oligarques russes préparent déjà l'après-Vladimir Poutine. Mais l'élite russe, dont la fortune collective atteint 700 milliards de dollars selon Forbes, se sent de plus en plus isolée, d'après les experts. Les sanctions occidentales limitent son accès au luxe et à l'influence politique. Arkady Ostrovsky, journaliste à «The Economist», parle d'un «bouleversement politique historique» dans la mentalité de l'élite russe.

Un retour à l'oligarchie?

Dmitri Nekrassov, ancien conseiller du Kremlin, voit dans un éventuel creux du pouvoir après le départ de Poutine un retour à une oligarchie comme dans les années 1990, où les chefs d'entreprise dictaient la politique. Andreï Melnitchenko, l'un des hommes les plus riches de Russie, a fait sensation avec une interview accordée au magazine britannique «The Economist». Il y plaide pour la fin du pouvoir d'un seul homme et une plus grande intégration de la Russie à la communauté internationale.

Selon l'analyste russe Alexandra Prokopenko, cette déclaration traduit l'aspiration de certains magnats à un système politique plus ouvert. Cependant, la crainte de la répression les paralyse encore. Nombre d'entre eux espèrent un avenir dans lequel l'oppression sera moindre et où leur influence politique sera accrue. Reste à savoir s'ils parviendront à regagner le pouvoir après le départ de Poutine.