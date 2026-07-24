La Roumanie abat pour la première fois un drone sur son territoire
La Roumanie a abattu pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine un drone dans son espace aérien vendredi, selon le président de ce pays du flanc est de l'Otan, Nicusor Dan.
«Il a été abattu il y a quelques minutes, vers 11h (08h GMT), par un pilote roumain aux commandes d'un F-16 (...) et des équipes mènent l'enquête afin de fournir tous les détails sur l'incident», a déclaré Nicusor Dan devant les médias.
Source: AFP
Six morts et 26 blessés dans des attaques ukrainiennes en Russie
Au moins six personnes ont été tuées et 26 blessées vendredi dans des attaques ukrainiennes contre une entreprise dans la région de Kirov, dans le centre de la Russie, a annoncé son gouverneur.
«L'attaque menée par le régime de Kiev contre une entreprise à Kirov a malheureusement fait 32 victimes. Parmi elles, six personnes ont trouvé la mort sur place», a déclaré Alexandre Sokolov sur Telegram. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé peu auparavant que ses forces avaient frappé «l'une des entreprises militaires clés à Kirov», une attaque distincte de celle ayant visé des entrepôts près de Saint-Pétersbourg.
Source: AFP
Zelensky affirme que les frappes de la nuit visaient des entrepôts approvisionnant l'armée russe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué vendredi sur X les frappes qui ont touché dans la nuit des entrepôts du géant du commerce en ligne russe Wildberries en Russie, affirmant qu'ils approvisionnaient l'armée russe dans sa guerre en Ukraine.
«L'opération contre les infrastructures logistiques russes, qui approvisionnent l'armée occupante avec des composants de drones, des équipements de navigation et des matériels militaires, se poursuit», a déclaré le dirigeant ukrainien. Le Kremlin avait précédemment démenti tout lien entre Wildberries et l'armée russe.
Source: AFP
Explosions à Kiev après une alerte aux missiles
Des explosions ont secoué vendredi matin la capitale ukrainienne Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que les autorités ont émis une alerte aux missiles russes, rare en plein jour.
Les journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs explosions importantes alors que le maire de Kiev Vitali Klitschko a exhorté les habitants à s'abriter en ajoutant que les défenses anti-aériennes étaient «en action». Ces bombardements interviennent après des frappes ukrainiennes en Russie vendredi.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu dans la nuit 571 drones ukrainiens
La Russie a annoncé vendredi avoir abattu dans la nuit 571 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de ses régions et la péninsule de Crimée annexée.
«Au cours de la nuit écoulée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 571 drones aériens», a indiqué le ministère russe de la Défense, en précisant que les attaques ont notamment visé la région de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, où un entrepôt du géant russe du commerce en ligne Wildberries a été à nouveau touché selon des médias locaux.
Source: AFP
L'Ukraine abat ses drones près de Saint-Pétersbourg, une célèbre entreprise russe visée
Une attaque de drones a visé la région de Saint-Pétersbourg, en Russie, a annoncé vendredi Alexandre Beglov, le gouverneur de la ville, où la frappe ukrainienne a provoqué un important incendie dans un entrepôt, selon des médias locaux.
Le gouverneur de la région voisine de Leningrad, Alexandre Drozdenko, avait indiqué plus tôt qu'au moins 50 drones ukrainiens avaient visé la ville. Le géant de la distribution Wildberries – dont les sites ont déjà été attaqués ces deux dernières semaines – a annoncé que deux entrepôts dans la ville avaient interrompu leurs activités, sans en préciser la raison.
Source: AFP
Les pays de l'UE trouvent un accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie
Les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord jeudi matin à Bruxelles pour infliger de nouvelles sanctions à la Russie, ont indiqué des diplomates, après plusieurs semaines de négociations.
Ce 21e paquet de sanctions vise à prolonger un dispositif de plafonnement du prix du pétrole exporté par la Russie. Il a fallu adapter ces sanctions face aux réticences de la Grèce.
Source: AFP
Trois morts, huit blessés dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée
Trois personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées dans la nuit dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée, ont indiqué jeudi les autorités locales respectives.
Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué et un autre a été blessé dans le district de Chebekino lors d'une attaque de drone ukrainienne contre un véhicule, selon un communiqué des autorités régionales publié sur Telegram.
En Crimée, péninsule annexée en 2014 par la Russie, une personne a été tuée et quatre autres, parmi lesquelles deux enfants, ont été blessées dans une frappe ukrainienne, a indiqué le gouverneur local placé par Moscou, Sergueï Axionov.
Source: AFP
Lavrov met en garde Rubio contre la poursuite «inadmissible» de livraisons d'armes américaines à l'Ukraine
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde son homologue américain Marco Rubio contre une poursuite «inadmissible» de livraisons d'armes à l'Ukraine, lors d'une rencontre à Manille, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.
Cette première rencontre entre les deux diplomates depuis septembre 2025, organisée en marge d'une réunion de l'Asean aux Philippines, intervient alors que les efforts américains de médiation entre Kiev et Moscou sont à l'arrêt depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.
En discutant le dossier ukrainien avec Marco Rubio, Sergueï Lavrov «a mis l'accent sur le fait qu'il était inadmissible de poursuivre les livraisons d'armes au régime de Kiev», a souligné la diplomatie russe.
Source: AFP
Rubio et Lavrov se retrouvent en marge de l'Asean et évoquent le conflit en Ukraine
Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés jeudi à Manille en marge d'une réunion de l'Asean, a constaté un journaliste de l'AFP, et ont évoqué le conflit en Ukraine.
Cette réunion d'une trentaine de minutes est intervenue quelques heures après un entretien entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, organisé pour «redynamiser la diplomatie» selon le président ukrainien.
Tous deux participent à des réunions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) aux Philippines. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et Washington s'efforce d'adopter un ton mesuré vis-à-vis de Moscou.
Les deux diplomates «ont discuté de la relation entre les Etats-Unis et la Russie et du besoin de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine», selon le département d'Etat américain. Ils devaient aussi échanger au sujet du conflit au Moyen-Orient. Moscou a condamné les récentes frappes de Washington sur son allié l'Iran.
Source: AFP
L'Ukraine accuse la Russie d'entraver ses exportations agricoles
L'Ukraine a accusé mercredi la Russie d'entraver ses exportations agricoles en prenant de plus en plus souvent pour cible les navires cargo utilisant ses ports, alors que Moscou et Kiev accentuent leurs frappes ces derniers mois.
«La Russie tient en otage la sécurité alimentaire mondiale. Au moins trois navires de fret civils ont été bombardés ces derniers jours par la Russie. Plusieurs dizaines de membres d'équipage ont été tués ou blessés», a assuré sur X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga.
Selon lui, «aujourd'hui, aucun navire n'a emprunté le couloir maritime ukrainien de la mer Noire, alors que la récolte bat son plein». L'Ukraine a «demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU» à ce sujet pour le 27 juillet, a-t-il ajouté.
L'Ukraine avait elle-même multiplié les frappes sur les navires cargo alimentant les ports russes de la mer Noire, revendiquant plus d'une centaine d'attaques de drones ces dernières semaines. Ces frappes ukrainiennes avaient poussé la Russie à examiner des routes alternatives de transport en mer d'Azov.
Source: AFP