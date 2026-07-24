La Roumanie abat pour la première fois un drone sur son territoire

La Roumanie a abattu pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine un drone dans son espace aérien vendredi, selon le président de ce pays du flanc est de l'Otan, Nicusor Dan.

«Il a été abattu il y a quelques minutes, vers 11h (08h GMT), par un pilote roumain aux commandes d'un F-16 (...) et des équipes mènent l'enquête afin de fournir tous les détails sur l'incident», a déclaré Nicusor Dan devant les médias.

Source: AFP