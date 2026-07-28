Près de 400 drones ukrainiens ont déferlé cette nuit sur la région de Moscou

La région de Moscou a été visée dans la nuit par plus de 390 drones, a indiqué mardi le maire de la capitale russe, causant des dégâts sur des habitations selon les autorités, avant une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.

«Plus de 390 drones se sont dirigés vers la région de Moscou» et «la plupart ont été neutralisés bien avant d'atteindre la ville», a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram, précisant que «81 drones ennemis (avaient) été détruits alors qu'ils s'approchaient de Moscou».

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a signalé sur le même réseau social un immeuble et des maisons endommagées, sans signaler pour l'heure de victime. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a fait état de 356 drones ukrainiens neutralisés entre 19h suisses lundi et 7h suisses mardi, au-dessus d'une quinzaine de régions, dont celle de Moscou.

Cette différence concernant le nombre de drones n'a pas été expliquée. Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes de longue portée.

Source: ATS