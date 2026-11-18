C'était une opération planifiée de longue date: lors de violentes attaques ukrainiennes, le pont de Crimée a été lourdement touché. Pourtant, pour l'Ukraine, il s'agit avant tout d'une victoire de propagande.

Pourquoi l'attaque contre le pont de Crimée n'est pas un game changer

Pourquoi l'attaque contre le pont de Crimée n'est pas un game changer

En bref L'Ukraine a lourdement endommagé le pont de Crimée durant la nuit; selon Zelensky, des armes produites en Ukraine ont été utilisées

Ralph Thiele estime que les conséquences militaires sont limitées, car les bateaux et les trains sont plus importants que les routes

Thiele considère l'opération comme un signal politique planifié avant le sommet entre Poutine, Trump et Xi

Janine Enderli

Dans la nuit de mardi, Kiev a réussi un coup d'éclat en endommageant gravement ce symbole de la présence russe. Selon le président Volodymyr Zelensky, cette frappe a été menée exclusivement avec des armes de fabrication ukrainienne.

Concrètement, l'armée ukrainienne a tiré plusieurs missiles de croisière ainsi que, semble-t-il, des missiles de type «Flamingo». Touchée de plein fouet, l'une des arches principales du pont s'est embrasée avant de s'effondrer en direct. Mais en détruisant cette liaison majeure entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée, Kiev a-t-il vraiment frappé le talon d'Achille de Poutine?

Un impact militaire à relativiser

L'expert militaire et spécialiste des questions de sécurité Ralph Thiele ne pense pas que le Kremlin ait été pris de court. «Poutine s'y attendait depuis des années. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps.»

Si l'attaque a indéniablement un fort retentissement symbolique et psychologique au sein de la population, ses conséquences militaires restent en réalité limitées. «Pour les Russes, la capacité de transport par bateau est beaucoup plus importante. Vient ensuite la logistique ferroviaire», souligne Ralph Thiele.

Dès lors, même si la voie routière est très certainement détruite, les rails, eux, semblent avoir été globalement épargnés. Or, le transport par route n'arrive qu'en troisième position dans la hiérarchie logistique russe, rappelle l'expert. «Cela réduit les conséquences effectives.»

En revanche, les frappes russes menées le même jour sur les ponts de Kiev causent bien plus de dégâts à l'Ukraine. Ces deux infrastructures enjambant le fleuve Dnipro sont des artères vitales reliant les deux moitiés de la capitale. Une ligne de métro a également été touchée, tandis que les attaques contre les réseaux de chauffage et d'électricité se multiplient. «Poutine mène ici une stratégie d'épuisement. Il veut toucher l'Ukraine dans les domaines de l'énergie et de la mobilité.»

«Un signal politique» avant le face-à-face Trump-Poutine

Dans ce contexte, l'expert estime que l'opération ukrainienne a été minutieusement calculée en vue du sommet trilatéral entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping. «Il s'agissait de montrer que l'on est toujours là. L'Ukraine voulait ainsi aussi envoyer un signal politique.»

Une analyse partagée par Klemens Fischer, expert en géopolitique. «L'effet de propagande cible en priorité la population ukrainienne et ses alliés. Il s'agit aussi d'exposer la Russie à une humiliation. Les dirigeants russes s'attendaient certes à un coup d'éclat médiatique, mais ils étaient incapables d'en anticiper la cible.»

«Un avantage en matière d'image et de propagande»

Pour réussir sa percée, l'Ukraine a misé sur la tactique de la saturation. Une nuée de drones a d'abord servi de manœuvre de diversion, éprouvant lourdement les défenses antiaériennes russes. «On utilise d'abord un grand nombre de drones bon marché et jetables. Viennent ensuite les armes de haute qualité, comme les missiles Flamingo.»

Comme le détaille Klemens Fischer: «Lors de telles attaques, il faut établir un calcul coût-bénéfice. Aux coûts, notamment ceux de la préparation et de la planification, s'oppose ici un avantage évident en matière d'image et de propagande, plutôt qu'un avantage militaire ou même un game changer.» Les missiles Flamingo sont également controversés sur le plan militaire, car ils souffriraient d'un taux d'échec relativement élevé; d'un autre côté, leur impact est massif lorsqu'ils atteignent leur cible. En ce qui concerne la logistique de guerre, les conséquences pour les Russes restent toutefois marginales.

La guerre par le nombre

Les deux expertes soulignent que la stratégie de saturation est une méthode régulièrement appliquée par les deux camps.

A l'avenir, ces attaques de masse et les stratégies de défense pour les contrer joueront un rôle de plus en plus déterminant, prévoit Ralph Thiele. C'est pourquoi plusieurs pays, à l'image d'Israël, développent actuellement des systèmes de défense laser. L'objectif: doper les capacités d'interception face aux larges salves de drones.