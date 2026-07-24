L'UE tente d'arracher un accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie

Négocier, négocier et renégocier: l'UE cherchait encore mercredi un accord sur un nouveau train de sanctions contre la Russie, en tentant de lever les dernières réserves de la Grèce. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, les 27 pays de l'UE ont sanctionné des pans entiers de l'économie russe, ainsi que de nombreuses personnes ou entités.

L'UE adopte ainsi régulièrement de nouveaux trains de sanctions – Bruxelles débat actuellement de son 21e paquet. Parmi les mesures cette fois envisagées: une prolongation d'un dispositif pour plafonner le prix du pétrole exporté par la Russie.

Reste que la Grèce rechigne pour l'heure à donner son feu vert au texte, en raison d'un désaccord avec l'UE sur le transport de gaz naturel liquéfié russe. Athènes plaide pour que Bruxelles autorise une de ses entreprises à continuer de transporter du GNL russe, tant qu'il est destiné à des clients en dehors de l'UE.

Les 27 pays de l'UE ne sont pas parvenus à un accord la semaine dernière. Et négociaient d'arrache-pied sur ce dossier mercredi. Ils sont engagés dans une course contre la montre: sans accord, le plafonnement du prix du brut exporté par la Russie, actuellement fixé à 44 dollars, risque d'être assoupli. Ce plafonnement est destiné à limiter les revenus pétroliers de la Russie, qui financent une grande partie de sa guerre contre l'Ukraine.

Source: AFP