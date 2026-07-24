La Russie dit avoir abattu dans la nuit 571 drones ukrainiens
La Russie a annoncé vendredi avoir abattu dans la nuit 571 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de ses régions et la péninsule de Crimée annexée.
«Au cours de la nuit écoulée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 571 drones aériens», a indiqué le ministère russe de la Défense, en précisant que les attaques ont notamment visé la région de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, où un entrepôt du géant russe du commerce en ligne Wildberries a été à nouveau touché selon des médias locaux.
Source: AFP
L'Ukraine abat ses drones près de Saint-Pétersbourg, une célèbre entreprise russe visée
Une attaque de drones a visé la région de Saint-Pétersbourg, en Russie, a annoncé vendredi Alexandre Beglov, le gouverneur de la ville, où la frappe ukrainienne a provoqué un important incendie dans un entrepôt, selon des médias locaux.
Le gouverneur de la région voisine de Leningrad, Alexandre Drozdenko, avait indiqué plus tôt qu'au moins 50 drones ukrainiens avaient visé la ville. Le géant de la distribution Wildberries – dont les sites ont déjà été attaqués ces deux dernières semaines – a annoncé que deux entrepôts dans la ville avaient interrompu leurs activités, sans en préciser la raison.
Source: AFP
Les pays de l'UE trouvent un accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie
Les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord jeudi matin à Bruxelles pour infliger de nouvelles sanctions à la Russie, ont indiqué des diplomates, après plusieurs semaines de négociations.
Ce 21e paquet de sanctions vise à prolonger un dispositif de plafonnement du prix du pétrole exporté par la Russie. Il a fallu adapter ces sanctions face aux réticences de la Grèce.
Source: AFP
Trois morts, huit blessés dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée
Trois personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées dans la nuit dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée, ont indiqué jeudi les autorités locales respectives.
Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué et un autre a été blessé dans le district de Chebekino lors d'une attaque de drone ukrainienne contre un véhicule, selon un communiqué des autorités régionales publié sur Telegram.
En Crimée, péninsule annexée en 2014 par la Russie, une personne a été tuée et quatre autres, parmi lesquelles deux enfants, ont été blessées dans une frappe ukrainienne, a indiqué le gouverneur local placé par Moscou, Sergueï Axionov.
Source: AFP
Lavrov met en garde Rubio contre la poursuite «inadmissible» de livraisons d'armes américaines à l'Ukraine
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde son homologue américain Marco Rubio contre une poursuite «inadmissible» de livraisons d'armes à l'Ukraine, lors d'une rencontre à Manille, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.
Cette première rencontre entre les deux diplomates depuis septembre 2025, organisée en marge d'une réunion de l'Asean aux Philippines, intervient alors que les efforts américains de médiation entre Kiev et Moscou sont à l'arrêt depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.
En discutant le dossier ukrainien avec Marco Rubio, Sergueï Lavrov «a mis l'accent sur le fait qu'il était inadmissible de poursuivre les livraisons d'armes au régime de Kiev», a souligné la diplomatie russe.
Source: AFP
Rubio et Lavrov se retrouvent en marge de l'Asean et évoquent le conflit en Ukraine
Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés jeudi à Manille en marge d'une réunion de l'Asean, a constaté un journaliste de l'AFP, et ont évoqué le conflit en Ukraine.
Cette réunion d'une trentaine de minutes est intervenue quelques heures après un entretien entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, organisé pour «redynamiser la diplomatie» selon le président ukrainien.
Tous deux participent à des réunions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) aux Philippines. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et Washington s'efforce d'adopter un ton mesuré vis-à-vis de Moscou.
Les deux diplomates «ont discuté de la relation entre les Etats-Unis et la Russie et du besoin de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine», selon le département d'Etat américain. Ils devaient aussi échanger au sujet du conflit au Moyen-Orient. Moscou a condamné les récentes frappes de Washington sur son allié l'Iran.
Source: AFP
L'Ukraine accuse la Russie d'entraver ses exportations agricoles
L'Ukraine a accusé mercredi la Russie d'entraver ses exportations agricoles en prenant de plus en plus souvent pour cible les navires cargo utilisant ses ports, alors que Moscou et Kiev accentuent leurs frappes ces derniers mois.
«La Russie tient en otage la sécurité alimentaire mondiale. Au moins trois navires de fret civils ont été bombardés ces derniers jours par la Russie. Plusieurs dizaines de membres d'équipage ont été tués ou blessés», a assuré sur X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga.
Selon lui, «aujourd'hui, aucun navire n'a emprunté le couloir maritime ukrainien de la mer Noire, alors que la récolte bat son plein». L'Ukraine a «demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU» à ce sujet pour le 27 juillet, a-t-il ajouté.
L'Ukraine avait elle-même multiplié les frappes sur les navires cargo alimentant les ports russes de la mer Noire, revendiquant plus d'une centaine d'attaques de drones ces dernières semaines. Ces frappes ukrainiennes avaient poussé la Russie à examiner des routes alternatives de transport en mer d'Azov.
Source: AFP
L'UE tente d'arracher un accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie
Négocier, négocier et renégocier: l'UE cherchait encore mercredi un accord sur un nouveau train de sanctions contre la Russie, en tentant de lever les dernières réserves de la Grèce. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, les 27 pays de l'UE ont sanctionné des pans entiers de l'économie russe, ainsi que de nombreuses personnes ou entités.
L'UE adopte ainsi régulièrement de nouveaux trains de sanctions – Bruxelles débat actuellement de son 21e paquet. Parmi les mesures cette fois envisagées: une prolongation d'un dispositif pour plafonner le prix du pétrole exporté par la Russie.
Reste que la Grèce rechigne pour l'heure à donner son feu vert au texte, en raison d'un désaccord avec l'UE sur le transport de gaz naturel liquéfié russe. Athènes plaide pour que Bruxelles autorise une de ses entreprises à continuer de transporter du GNL russe, tant qu'il est destiné à des clients en dehors de l'UE.
Les 27 pays de l'UE ne sont pas parvenus à un accord la semaine dernière. Et négociaient d'arrache-pied sur ce dossier mercredi. Ils sont engagés dans une course contre la montre: sans accord, le plafonnement du prix du brut exporté par la Russie, actuellement fixé à 44 dollars, risque d'être assoupli. Ce plafonnement est destiné à limiter les revenus pétroliers de la Russie, qui financent une grande partie de sa guerre contre l'Ukraine.
Source: AFP
Huit blessés en Russie dans une attaque ukrainienne contre des entrepôts
Des drones ukrainiens ont frappé mercredi des entrepôts appartenant au géant du e-commerce Wildberries en Russie, ont indiqué les autorités, blessant huit personnes quelques jours après les attaques meurtrières menées ce weekend contre l'entreprise.
Tatiana Kim, PDG de Wildberries, a déclaré que les centres logistiques de l'entreprise situés dans les villes méridionales de Krasnodar et Nevinnomyssk avaient été évacués.
«Un complexe d'entrepôts a pris feu à la suite d'une attaque de drones à la périphérie de Nevinnomyssk», a pour sa part indiqué Vladimir Vladimirov, gouverneur de la région russe de Stravropol (sud), dans un message publié sur la plateforme publique russe Max.
M. Vladimirov a précisé que cinq personnes avaient reçu des soins médicaux. Le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar a de son côté indiqué par la suite que trois autres personnes avaient été blessées lorsque des débris de drone sont tombés sur l'entrepôt.
Source: AFP
Trois blessés dans une frappe en mer Noire contre un navire transportant du propane vers l'Ukraine
Une frappe contre un navire en mer Noire transportant du propane vers le port ukrainien de Reni a provoqué un important incendie à bord, blessant trois marins et contraignant l'équipage à évacuer, a annoncé mardi le président roumain. «La nuit dernière, le navire-citerne de GPL Gas Lisbon, battant pavillon libérien, a été touché en dehors des eaux territoriales roumaines, à environ 20 milles nautiques (environ 37 km, ndlr) des côtes roumaines», a déclaré sur X le président Nicusor Dan.
Alors que les autorités s'efforcent encore de déterminer l'origine de la frappe, Nicusor Dan a estimé que l'incident était «très probablement lié à la guerre d'agression illégale menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine». La frappe contre le navire, qui transportait plus de 3790 tonnes de propane depuis le port égyptien d'Alexandrie, a provoqué un important incendie à bord.
Deux navires de secours roumains sont intervenus pour évacuer les 17 membres d'équipage, dont trois «nécessitant une prise en charge médicale d'urgence», selon un communiqué des services de secours. «Deux victimes présentaient des brûlures couvrant environ 10 à 15 % de leur corps et la troisième souffrait de multiples blessures avec une hémorragie"» selon le communiqué.