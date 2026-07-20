Au moins 8 morts dans des frappes en Ukraine
En Ukraine lundi, des frappes russes ont fait au moins huit morts et une quarantaine de blessés dans plusieurs régions, ont rapporté les autorités locales.
Dans la région d’Odessa (sud-ouest), un bombardement russe ayant visé une «entreprise civile» a fait au moins trois morts et six blessés, a rapporté sur Telegram le chef de l’administration régionale, Oleg Kiper, qui a publié des images montrant des véhicules carbonisés et des pompiers en action au milieu d’une épaisse fumée noire.
A Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), deux personnes ont été tuées et 15 blessées, selon le chef de l’administration régionale, Oleksandre Ganja. A Zaporijjia (sud), une personne a trouvé la mort et neuf ont été blessées, d’après le responsable régional, Ivan Fedorov.
A Kramatorsk, l’une des deux dernières villes d’importance de la région de Donetsk (est) toujours sous contrôle ukrainien, deux personnes ont été tuées et quatre blessées dans des bombardements russes, a indiqué la police régionale sur Telegram. Sept personnes ont aussi été blessées dans une frappe sur Kherson (sud), selon l’administration régionale.
Source: AFP
Au moins 6 morts dans des frappes en Russie
Des frappes ukrainiennes ont fait lundi au moins six morts dans la région russe de Belgorod. Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, «cinq civils innocents» ont perdu la vie dans une attaque de drone ukrainien ayant visé un autocar, a annoncé le gouverneur, Alexandre Choumaïev, dans un message diffusé sur Telegram.
Les victimes sont quatre femmes et un garçon, a-t-il précisé, accusant les forces ukrainiennes d’avoir pris pour cible «délibérément» le véhicule qui circulait dans la ville de Chebekino, située à moins de 10 km de la frontière ukrainienne. Selon lui, 23 civils ont aussi été blessés, dont un adolescent, et parmi lesquels trois personnes sont «dans un état extrêmement grave». Une autre frappe ukrainienne contre une station de lavage automobile à Belgorod a fait un mort plus tard dans la journée, a indiqué Alexandre Choumaïev.
Source: AFP
Plus de 400 drones ukrainiens lancés vers Moscou et sa région, selon le maire
Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, a annoncé lundi le maire de la capitale russe, affirmant que «la plupart» avaient été abattus.
«De 20H30 à 5H du matin, plus de 400 drones ennemis se sont dirigés vers la région de Moscou. La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne alors qu'ils se trouvaient encore loin de la ville. Quatre-vingt-cinq drones ont été détruits à l'approche de Moscou», a écrit sur Telegram le maire, Sergueï Sobianine.
«Six personnes souffrant de blessures dues à une explosion, plus ou moins graves, ont été transportées à l'hôpital de Domodedovo (au sud de Moscou)", a indiqué cet établissement sur Telegram, sans préciser si les blessures étaient liées ou non à l'attaque de drones.
La ville de Domodedovo accueille notamment l'un des aéroports internationaux de Moscou. Le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, a fait état de dégâts à Domodedovo, Podolsk et Odintsovo, évoquant des résidences privées et des infrastructures civiles endommagées par des chutes de drones.
Source: AFP
Quatre Indiens tués dans une attaque contre un navire de commerce en Ukraine
L’Inde a annoncé lundi que quatre de ses ressortissants ont été tués et un autre très grièvement blessé dans une attaque contre un navire de commerce près du port ukrainien d’Odessa.
Le ministère indien des Affaires étrangères a précisé, dans un communiqué, que le MV Golden Leo «a été attaqué quand il quittait le port d’Odessa», et comptait cinq Indiens au sein d’un équipage de 17 personnes. «Quatre ressortissants indiens ont tragiquement perdu la vie, et un est encore hospitalisé dans un état critique», poursuit le ministère.
«Le fait de prendre pour cible des navires commerciaux et de mettre en danger des membres d’équipage civils innocents, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la liberté de navigation et au commerce, est déplorable et doit être évité», déplore-t-il.
Dimanche, l’Ukraine a attribué à des frappes de missiles russes l’attaque contre le cargo appartenant à une société turque qui transportait des céréales, qui a fait cinq morts, alors que Moscou lançait une salve de missiles sur Kiev.
Source: AFP
Zelensky remercie le nouveau Premier ministre britannique
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Andy Burnham qui devient lundi Premier ministre du Royaume-Uni, se disant encouragé par la promesse du dirigeant travailliste d’apporter un soutien «inébranlable» à son pays.
«J’apprécie sincèrement que le soutien à l’Ukraine et à notre peuple demeure inébranlable», a déclaré Zelensky dans un message sur X, après qu'Andy Burnham eut déclaré qu’il soutiendrait le dirigeant ukrainien «à 100%».
Source: AFP
Andy Burnham entend maintenir le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine
Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé qu'il appellerait lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour l'assurer que le Royaume-Uni continuerait de soutenir l'Ukraine «à 100%».
«Je ferai savoir très clairement, dans le courant de la journée, au président Zelensky qu'il n'y a aucun changement» dans la position du Royaume-Uni à l'égard de l'Ukraine, en guerre contre la Russie, a déclaré le travailliste. «Je serai à ses côtés à 100%, tout comme l'a été Keir Starmer», a indiqué M. Burnham, qui a aussi fait part de son intention d'appeler le président américain Donald Trump.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne contre un autocar fait cinq morts et 23 blessés
Au moins cinq personnes ont été tuées, dont un enfant, et 23 blessées lundi dans une attaque de drone ukrainien ayant visé un autocar circulant dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué son gouverneur.
«Selon les premières informations, cinq civils innocents, dont un mineur, ont perdu la vie à la suite de cette attaque inhumaine et ignoble», a dénoncé Alexandre Choumaïev dans un message diffusé sur Telegram.
Source: AFP
L'attaque de drones ukrainienne fait dix blessés dans la région de Moscou
La capitale russe et sa région ont subi dans la nuit une vaste attaque de drones ukrainiens qui a fait 10 blessés, parmi lesquels trois ressortissants chinois, et provoqué un incendie sur un important site industriel, ont indiqué les autorités lundi.
Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, dont 85 ont été détruits aux extrémités de la ville, les autres ayant été neutralisés «aux abords lointains», selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.
«A la suite de l'attaque de drones contre la région de Moscou, dix personnes ont été blessées», parmi lesquelles une enfant de 11 ans, a précisé pour sa part le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, sur Telegram.
Source: AFP
Un navire marchand turc frappé par des missiles russes
Les autorités ukrainiennes ont annoncé dimanche soir que six marins avaient été tués dans un tir de missiles russes sur un navire marchand turc transportant des céréales, après une nouvelle nuit de bombardements sur la capitale visée par une vingtaine de missiles balistiques.
Un vraquier, battant pavillon de la Guinée-Bissau mais appartenant à la Turquie, a été touché par trois missiles de croisière après avoir quitté le port d’Odessa, situé sur la mer Noire dans le sud de l’Ukraine, ont affirmé sur Telegram la marine ukrainienne et le Premier ministre Serguiï Koretsky.
L’équipage était composé de 17 hommes de nationalités syrienne et indienne, ainsi que d’un capitaine ukrainien ; huit marins ont été secourus et le sort de quatre autres reste inconnu, a indiqué dans la soirée le ministre des Transports Mykola Kalashnyk.
«La Russie commet des crimes de guerre et sape la sécurité de la mer Noire en attaquant des navires marchands civils. Il s’agit d’une atteinte à la liberté de navigation et aux principes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer», a déclaré Serguiï Koretsky. L’armée russe bombarde très régulièrement les infrastructures portuaires ukrainiennes, en particulier dans la région d’Odessa.
(Source: AFP)
Kiev bombardée au lendemain d'attaques ukrainiennes meurtrières en Russie
Les forces russes ont à nouveau bombardé Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins un mort, au lendemain d'attaques meurtrières ukrainiennes contre la Russie. Les déflagrations pouvaient s'entendre depuis l'intérieur des abris antiaériens, et l'une d'entre elles a été si forte qu'elle a déclenché des alarmes de voitures stationnées dans le centre de la ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.
L'armée de l'air ukrainienne a évoqué une attaque de missiles balistiques. Une personne a été tuée et 13 blessées lors de l'attaque, ont indiqué les services de secours, selon qui les bombardements ont visé cinq districts de la capitale.
Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a évoqué sur Telegram des véhicules en feu et de la fumée s'élevant près d'un centre commercial dans le quartier de Desniansky. Dans celui de Shevchenkivsky, la «chute de débris» a provoqué un incendie dans un immeuble d'habitation. Un immeuble résidentiel et un supermarché, ainsi qu'une maison, étaient également en flammes dans deux autres districts de la capitale, Solomiansky et Sviatoshynsky, selon l'élu.
L'administration militaire de la capitale a de son côté annoncé qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé dans le quartier de Shevchenkivsky, tandis qu'un centre commercial et de loisirs ainsi que des véhicules étaient en feu dans celui de Dniprovsky.
Source: AFP
Plus de 370 drones lancés vers la région de Moscou dans la nuit, «la plupart abattus»
Plus de 370 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, a annoncé samedi le maire de la capitale russe, affirmant que «la plupart» avaient été abattus.
«Depuis 20H30, plus de 370 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a écrit sur Telegram le maire, Sergueï Sobianine.
Source: AFP
Au moins huit morts dans une attaque ukrainienne contre un centre logistique, nuée de drones vers Moscou
Une attaque de drones ukrainienne contre un centre logistique a fait au moins huit morts et 24 blessés dans une petite ville de l'ouest de la Russie, dont la capitale Moscou et sa région ont été visées par des nuées de ces appareils.
«Sept employés de nuit ont été tués quand des drones ennemis ont frappé un centre logistique de Wildberries», le géant local du secteur, a écrit sur Telegram le gouverneur Evguéni Pervyshov, précisant que l'attaque, survenue à Kotovsk, avait également fait 24 blessés.
Un autre entrepôt de Wildberries situé à Elektrostal, dans la région de Moscou, a été touché par la chute d'un drone, selon le gouverneur Andreï Vorobiov, qui a ajouté qu'une personne était morte et que 37 personnes avaient été blessées.
Selon le gouverneur, un incendie s'est déclaré au dépôt touché, mais a été éteint, même si les pompiers restent à l'oeuvre sur place. La région de Moscou a elle été visée par plus de 370 drones dans la nuit, a indiqué le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. «La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a-t-il écrit sur Telegram.
Source: AFP
Une série de frappes fait dix morts en Ukraine et en Russie
Au moins dix personnes ont été tuées vendredi et une vingtaine d'autres ont été blessées dans une série de frappes en Ukraine, en Russie et en territoire occupé, ont annoncé leurs autorités respectives.
En Ukraine, la cité portuaire d'Odessa a été visée par un missile russe, qui a fait deux morts et huit blessés, dont deux enfants, a déclaré sur Telegram son maire adjoint Oleksandre Filatov. Selon lui, des immeubles résidentiels, des véhicules et d'autres infrastructures civiles ont été touchées.
Parmi les personnes tuées, «figure une femme qui se promenait dans un parc avec des enfants au moment de l'attaque. Les enfants ont survécu et reçoivent l'aide nécessaire», ont précisé les services d'urgence sur Telegram.
Source: AFP