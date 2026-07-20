Au moins 8 morts dans des frappes en Ukraine

En Ukraine lundi, des frappes russes ont fait au moins huit morts et une quarantaine de blessés dans plusieurs régions, ont rapporté les autorités locales.

Dans la région d’Odessa (sud-ouest), un bombardement russe ayant visé une «entreprise civile» a fait au moins trois morts et six blessés, a rapporté sur Telegram le chef de l’administration régionale, Oleg Kiper, qui a publié des images montrant des véhicules carbonisés et des pompiers en action au milieu d’une épaisse fumée noire.

A Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), deux personnes ont été tuées et 15 blessées, selon le chef de l’administration régionale, Oleksandre Ganja. A Zaporijjia (sud), une personne a trouvé la mort et neuf ont été blessées, d’après le responsable régional, Ivan Fedorov.

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A Kramatorsk, l’une des deux dernières villes d’importance de la région de Donetsk (est) toujours sous contrôle ukrainien, deux personnes ont été tuées et quatre blessées dans des bombardements russes, a indiqué la police régionale sur Telegram. Sept personnes ont aussi été blessées dans une frappe sur Kherson (sud), selon l’administration régionale.

Source: AFP