L'inflation s'offre un léger ralentissement au Royaume-Uni

L'inflation britannique ralentit à 3,6% en octobre, offrant un répit au gouvernement travailliste. Cette baisse, principalement due à la diminution des prix de l'énergie, survient une semaine avant la présentation du budget par le Premier ministre Keir Starmer.

Une inflation élevée freine la consommation et l'investissement au Royaume-Uni. Photo: NEIL HALL

ATS Agence télégraphique suisse

L'inflation britannique a ralenti en octobre, à 3,6% sur un an. Un ralentissement qui offre un léger répit au gouvernement travailliste en mal de données économiques positives une semaine avant la présentation d'un budget très attendu.

L'indicateur CPI, qui avait stagné à 3,8% trois mois d'affilée, redescend à son niveau de juin, selon les chiffres publiés mercredi par l'Office national des statistiques (ONS). La ministre des Finances Rachel Reeves a promis d'équilibrer les comptes publics sans étouffer une économie à la peine au Royaume-Uni et présentera son dernier projet de budget le 26 novembre, qui devrait aligner hausses d'impôts et coupes dans les dépenses.

Il s'agit d'une échéance décisive pour le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer, au plus bas dans les sondages et contesté jusque dans son camp, au moment où le parti d'extrême droite Reform UK est en tête des intentions de vote. L'inflation a reflué «principalement sous l'effet de la baisse des prix du gaz et de l'électricité, qui ont augmenté moins qu'à la même période l'an dernier», a expliqué Grant Fitzner de l'ONS, qui pointe cependant «l'augmentation des prix alimentaires».

Consommation et investissements freinés

Une inflation élevée freine la consommation et l'investissement. Elle a aussi contraint la Banque d'Angleterre (BoE), au début du mois, à maintenir ses taux d'intérêt à 4%, ce qui pèse sur le coût de la dette du Royaume-Uni. Mais la BoE avait alors dit que, selon ses projections, l'inflation avait atteint un pic en septembre, et qu'elle s'attendaient désormais à voir les hausses de prix ralentir.

Si l'institution décidait de baisser son taux directeur en décembre, cela relâcherait un peu la pression sur l'économie au Royaume-Uni, où la croissance a marqué le pas au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,1% selon des chiffres publiés la semaine dernière. «Cette baisse de l'inflation est une bonne nouvelle pour les ménages et les entreprises de tout le pays», a réagi mercredi la ministre des Finances dans un communiqué, se disant «déterminée à faire davantage pour faire baisser les prix».

«Lors du budget de la semaine prochaine, je ferai les choix justes pour répondre aux priorités du public: réduire les listes d'attente dans le système de santé, diminuer la dette nationale et faire baisser le coût de la vie», a assuré Rachel Reeves.