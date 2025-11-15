Londres va limiter la protection accordée aux réfugiés

Un panneau d'affichage représentant la chanteuse britannique Dua Lipa avec la légende «Thank God for immigrants» (Dieu merci, les immigrants sont là).
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le gouvernement britannique va réduire la protection accordée aux réfugiés, qui seront «forcés de rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr», a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
Cette mesure fait partie d'une série de réformes qui doivent être détaillées la semaine prochaine par le gouvernement, afin de réduire le nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni.
