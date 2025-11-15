Publié: il y a 32 minutes

Le gouvernement britannique va restreindre la protection accordée aux réfugiés. Selon le ministère de l’Intérieur, ils seront «contraints de retourner dans leur pays d’origine dès qu’il sera jugé sûr».

Londres va limiter la protection accordée aux réfugiés

Un panneau d'affichage représentant la chanteuse britannique Dua Lipa avec la légende «Thank God for immigrants» (Dieu merci, les immigrants sont là). Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement britannique va réduire la protection accordée aux réfugiés, qui seront «forcés de rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr», a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Cette mesure fait partie d'une série de réformes qui doivent être détaillées la semaine prochaine par le gouvernement, afin de réduire le nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni.