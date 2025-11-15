DE
Politique d'asile
Londres va limiter la protection accordée aux réfugiés

Le gouvernement britannique va restreindre la protection accordée aux réfugiés. Selon le ministère de l’Intérieur, ils seront «contraints de retourner dans leur pays d’origine dès qu’il sera jugé sûr».
Le gouvernement britannique va réduire la protection accordée aux réfugiés, qui seront «forcés de rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr», a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Cette mesure fait partie d'une série de réformes qui doivent être détaillées la semaine prochaine par le gouvernement, afin de réduire le nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni. 

