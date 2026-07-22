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Pour aider les habitants
Rome transforme des cinémas et bibliothèques en «refuges climatiques»

Rome ouvre gratuitement onze cinémas et bibliothèques climatisés du 23 juillet au 4 août pour aider les habitants à faire face à une canicule exceptionnelle, a annoncé mercredi la municipalité.
Publié: 18:43 heures
Des cinémas et bibliothèques climatisés de Rome vont ouvrir leurs portes gratuitement aux habitants de la capitale italienne.
Photo: Anadolu Agency via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Des cinémas et bibliothèques climatisés de Rome vont ouvrir leurs portes gratuitement aux habitants de la capitale italienne, confrontés à une vague de chaleur intense, ont annoncé mercredi les autorités municipales.

Onze cinémas et autant de bibliothèques de la capitale italienne participent à cette initiative, qui se déroulera du 23 juillet au 4 août. «Le changement climatique est malheureusement une réalité. Il affecte la vie des gens, leur santé, leurs interactions sociales et leur capacité à vaquer à leurs occupations», a déclaré mercredi à la presse Massimiliano Smeriglio, adjoint à la culture de la ville de Rome.

«Refuges climatiques»

«Ces lieux pouvant être classés comme refuges climatiques» permettront aussi à certains habitants de «rompre l'isolement causé par l'impossibilité de passer du temps à l'extérieur», a ajouté Massimiliano Smeriglio. Dix films italiens, parmi lesquels une adaptation récente de Roméo et Juliette, seront diffusés dans les onze cinémas, qui proposeront deux séances chaque après-midi, dans la limite des places disponibles.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a salué une initiative qui permettra «de profiter d'un film tout en trouvant un soulagement face à la chaleur». Les températures moyennes à Rome ont augmenté de 3°C depuis les années 1980, contre environ 2°C dans les autres capitales européennes, selon un rapport de l'institut italien des statistiques (Istat) publié en juin.

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