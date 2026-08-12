Les accusations contre Nick Reiner, fils du cinéaste Rob Reiner, soupçonné d'avoir tué ses parents à Los Angeles en décembre 2025, s'alourdissent. Le procureur évoque un «guet-apens» dans ce double homicide qui a choqué Hollywood.

AFP Agence France-Presse

Les poursuites contre le fils du cinéaste Rob Reiner, Nick, soupçonné d'avoir tué ses parents, ont été alourdies mercredi, a annoncé le procureur de Los Angeles. Rob Reiner, cinéaste de renom à qui l'on doit notamment «Quand Harry rencontre Sally» et «Des hommes d'honneur», et sa femme Michele Singer Reiner, ont été poignardés à mort le 14 décembre dans leur villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles.

Leur fils cadet, Nick, qui a souffert de problèmes de santé mentale et a des antécédents de toxicomanie, était déjà poursuivi pour assassinat après ce double homicide qui a choqué Hollywood. Après huit mois de procédure, l'accusation a décidé d'ajouter une circonstance aggravante: celle d'avoir préparé un «guet-apens» pour commettre le meurtre.

Il plaide non coupable

«Il s'agit là d'une trahison profonde de la part d'une personne qui était aimée et en qui avaient confiance précisément ceux qu'il est accusé d'avoir tués», a expliqué le procureur, Nathan Hochman, dans un communiqué. L'acte d'accusation publié mercredi par le parquet ne précise pas les faits qui ont conduit l'accusation à alourdir les poursuites.

La veille des meurtres, Nick Reiner aurait perturbé une fête organisée par l'humoriste Conan O'Brien, où il était invité avec ses parents, selon les médias américains. Il s'y serait violemment disputé avec son père. Agé de 32 ans, il est actuellement en détention provisoire et a plaidé non coupable mercredi face aux nouvelles accusations portées contre lui.

Il risque l'emprisonnement à perpétuité incompressible, voire la peine de mort - qui n'est pas formellement abolie en Californie, malgré un moratoire sur les exécutions capitales. Sa prochaine comparution est prévue le 15 septembre, pour une audience préliminaire où le tribunal sera chargé d'évaluer s'il y a assez d'éléments incriminants à son encontre pour un procès.