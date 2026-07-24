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Retour en force aux Etats-Unis
Une épidémie de rougeole atteint un niveau jamais vu en 35 ans

Les États-Unis font face en 2026 à leur pire épidémie de rougeole en 35 ans, avec 2.318 cas signalés en sept mois selon les CDC, une crise alimentée par la méfiance envers les vaccins.
Publié: 18:46 heures
«Une crise évitable qui touche de manière disproportionnée les enfants», a rappelé Andrew Racine, président de l'Académie américaine de pédiatrie
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont enregistré en 2026 leur pire épidémie de rougeole en 35 ans, selon un décompte officiel paru vendredi, cette maladie grave et contagieuse opérant depuis plus d'un an un puissant retour en force, sur fond de défiance croissante envers les vaccins. En seulement sept mois, 2318 cas confirmés ont été recensés selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), soit davantage qu'en 2025, année qui avait pourtant déjà explosé les records avec 2289 cas et trois morts, dont deux jeunes enfants.

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C'est «une crise évitable qui touche de manière disproportionnée les enfants», a rappelé vendredi Andrew Racine, président de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) dans un communiqué. «Nous ne devrions pas accepter que cela devienne notre nouvelle norme». La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et dans certains cas des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles voire la mort.

Du jamais vu depuis 1991

En 2000, cette maladie très contagieuse avait été considérée comme éradiquée des Etats-Unis, grâce à la vaccination. Mais elle a opéré un retour en force ces dernières années, sur fond de baisse des taux de vaccination et de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires. Une crise à laquelle le ministre de la Santé de Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr, est accusé de contribuer largement en alimentant les craintes à l'égard du vaccin.

Les Etats-Unis n'avaient pas atteint un tel niveau de cas de rougeole depuis 1991, quand 9643 cas avaient été enregistrés. Avant la mise au point d'un vaccin au début des années 1960, la rougeole tuait des centaines d'enfants chaque année aux Etats-Unis, et continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.

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