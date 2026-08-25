Un serveur de 17 ans à Riccione en Italie aurait demandé au chef en cuisine de cracher dans un plat. La cliente scandalisée a publié le ticket de caisse en ligne. L’établissement déplore une blague déplacée.

Un serveur dit au chef de cracher dans le plat d'une cliente

Un serveur dit au chef de cracher dans le plat d'une cliente

Janine Enderli

Un incident survenu dans un restaurant de la ville de Riccione, sur la côte adriatique, suscite l'indignation en Italie. Mi-août, une touriste a découvert sur son ticket de caisse une consigne lunaire donnée par un serveur à la cuisine. Il avait ordonné à ses collègues de cracher dans le plat de cette cliente. «Elle m’a vraiment énervé. Fais brûler ses œufs brouillés et crache dedans», pouvait-on lire sur le ticket de caisse, selon «La Voce di Cesenatico».

Cette femme originaire de Florence s'était rendue sur la côte avec sa famille pour quelques jours. En plus des jus de fruits et un expresso, elle avait aussi commandé des œufs brouillés. Après son passage au restaurant, la cliente a publié une photo du ticket de caisse sur Internet et a critiqué l'établissement dans un avis Google.

«Je suis encore sous le choc»

La direction du restaurant a réagi en publiant un communiqué: «Le comportement que vous avez signalé était tout à fait inapproprié et ne reflète en aucun cas les valeurs, le service client et les normes professionnelles que nous nous efforçons de garantir chaque jour.»

Selon la direction du restaurant, il s’agissait d’une erreur commise par un serveur de 17 ans, embauché depuis quelques semaines seulement. Le responsable se serait immédiatement excusé auprès de la famille, aurait annulé l’addition et proposé une alternative.

Mais la cliente a une toute autre version des faits. Après avoir reçu le ticket de caisse, elle a demandé à voir le responsable, mais il n’était apparemment pas sur place. Ce n’est qu’après qu’elle se soit adressée à une autre serveuse qu’il est apparu. Le jeune employé serait devenu «blême comme un linge et nerveux», affirmant qu'il ne s'agissait que d'une «blague entre lui et le cuisinier».