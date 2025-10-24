DE
Le gérant passe à la caisse
Vermine, aliments périmés: ce pub suisse choque avec sa cuisine sale

Lors d’un contrôle au Nelson Pub de Berne, les inspecteurs ont découvert une hygiène alarmante. Appareils sales, aliments périmés et vermine dans un réfrigérateur ont été relevés. Faute d’amélioration, le gérant doit aujourd’hui payer une amende salée.
Publié: il y a 56 minutes
Lors d'un contrôle, l'Inspection bernoise des denrées alimentaires constate des conditions dégoûtantes au Nelson Pub à Berne.
Photo: Google Streetview
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

On ne s’attend pas forcément à un repas digne d’une table étoilée dans un pub. Pourtant, les conditions d’hygiène du Nelson Pub à Berne coupent l’appétit même aux clients les moins exigeants. Lors d’un contrôle début juin, l’Inspection cantonale des denrées alimentaires a constaté de graves manquements à l'hygiène, comme l’a d’abord révélé la «Berner Zeitung».

Divers appareils de cuisine, du buffet, de la cave et de l’entrepôt étaient extrêmement sales. Dans ce dernier, les inspecteurs ont relevé un désordre notable, où aliments, déchets et vêtements se mêlaient. De la nourriture périmée et mal stockée a également été trouvée, tout comme de la vermine dans un frigo à boissons.

Le propriétaire épinglé

Malgré plusieurs contrôles ultérieurs et une demande de nettoyage approfondi, la situation ne s’est pas améliorée. L’Inspection des denrées alimentaires a donc dénoncé l’établissement au ministère public.

Sandeep Chaudhry, gérant et propriétaire du Nelson Pub, se voit condamné par une ordonnance pénale pour infraction à la loi sur les denrées alimentaires, juste avant son départ à la retraite. Il devra s’acquitter d’une amende de 1175 francs, à laquelle s’ajoutent 300 francs de frais de procédure.

«Jamais eu de problèmes auparavant»

«Je n’ai jamais eu de problèmes avec les inspecteurs auparavant», souligne le gérant à Blick. Originaire d’Inde, il tient le Nelson Pub depuis plus de 24 ans. Il affirme n’avoir jamais connu de telles difficultés jusque-là.

Pour expliquer la situation, Sandeep Chaudhry évoque le déménagement du pub. En pleine pandémie, en 2020, l’établissement a dû changer d’adresse, au coeur de Berne. Selon lui, les nouveaux locaux ne sont pas adaptés. «La cuisine est très grande. Comme nous réalisons l’essentiel de notre chiffre d’affaires avec les boissons, certaines zones sont très peu utilisées. La saleté s’y est accumulée avec le temps», admet-il.

Nouvel exploitant

Le tenancier reconnaît toutefois que ces espaces doivent être entretenus, même s’ils servent peu. Il promet de corriger la situation.

Cette responsabilité reviendra toutefois bientôt à un autre exploitant. Sandeep Chaudhry part à la retraite ce mois-ci et le Nelson Pub de Berne changera de mains. Le bar du même nom à Muttenz (BL), qui lui appartient également, restera en revanche sous sa gestion.

