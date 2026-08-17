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A contresens sur l'autoroute
Cinq jeunes tués près de Dublin, une trend sur les réseaux sociaux suspectée

Un drame a coûté la vie à cinq jeunes dimanche alors qu'ils roulaient à vivre allure à contresens sur l'autoroute. Neuf personnes avaient déjà été blessées dans des conditions similaires. Les autorités irlandaises dénoncent un phénomène alimenté par les réseaux sociaux.
Publié: il y a 55 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
La recherche de popularité sur les réseaux sociaux est pointée du doigt (photo prétexte).
Photo: IMAGO/imagebroker
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est dit lundi «choqué» après une collision dans laquelle cinq jeunes ont été tués à bord d'une voiture roulant à contresens sur l'autoroute, les autorités s'inquiétant d'un phénomène alimenté par les réseaux sociaux.

Ces adolescents, d'un âge non précisé, sont décédés dimanche lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient et qui circulait à vive allure à contresens sur l'autoroute M9 au sud de Dublin, a percuté un autre véhicule. Quatre personnes, dont un enfant, qui étaient dans la deuxième voiture ont été grièvement blessées.

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Ce drame survient quelques jours à peine après un autre accident sur une autre autoroute proche de Dublin, dans des circonstances similaires. Neuf personnes avaient été blessées.

«Conséquences potentiellement dévastatrices»

Dans un communiqué, Micheal Martin s'est dit «choqué et attristé» par cet accident, et particulièrement alarmé par le fait que certains de ces actes sont commis «pour obtenir des mentions «J'aime» sur les réseaux sociaux». Il a estimé qu'il ne pouvait y avoir «aucune tolérance» pour ce comportement.

La veille, le commissaire de la Garda, la police irlandaise, Justin Kelly, avait lui aussi condamné une pratique qu'il a qualifiée «d'irresponsable et dangereuse». «Ce qui rend ce comportement imprudent encore plus révoltant, c'est que, dans certains cas, il est motivé par la recherche de popularité sur les réseaux sociaux, sans aucun égard pour les conséquences potentiellement dévastatrices pour les autres ou pour les auteurs eux-mêmes», a déclaré Justin Kelly.

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Phénomène de la surenchère

John Joe O'Connell, responsable d'un syndicat policier irlandais, a affirmé lundi sur la chaîne RTE que des groupes de jeunes utilisaient les réseaux sociaux pour «surenchérir» les uns sur les autres, en filmant leurs interactions avec la police et en provoquant délibérément des courses-poursuites.

Il a précisé qu'ils roulaient à contresens sur des voies rapides car la police a pour consigne de ne pas poursuivre les véhicules dans des situations à haut risque.

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