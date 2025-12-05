DE
Les filles davantage touchées
Les réseaux sociaux pèsent sur l’apparence des jeunes Suisses

Un nouveau rapport suisse révèle que les réseaux sociaux exercent une forte pression sur l’apparence des jeunes, surtout chez les filles de 12 à 19 ans, davantage influencées par les idéaux de minceur.
Publié: 02:05 heures
Les filles suisses de 12 à 19 ans ont ainsi beaucoup plus intériorisé les idéaux de minceur que les garçons. (Image prétexte)
ATS Agence télégraphique suisse

Les jeunes Suisses ressentent une pression sur leur apparence à travers les contenus des réseaux sociaux. Selon un nouveau rapport, les filles sont davantage influencées que les garçons.

Les filles de 12 à 19 ans ont ainsi beaucoup plus intériorisé les idéaux de minceur que les garçons, relève le rapport Jamesfocus publié vendredi. A l'inverse, les garçons ont plutôt tendance à adopter des idéaux corporels musclés. Les résultats se basent sur les réponses de plus de mille jeunes âgés de 12 à 19 ans et issus des trois régions linguistiques de Suisse.

Selon le rapport, l'intériorisation d'images idéales de musculature n'a pas eu d'influence sur l'estime de soi des jeunes. En ce qui concerne les idéaux de minceur, l'image est différente: les jeunes aspirant fortement à être minces ont une estime de soi significativement plus faible.

La loi des algorithmes

Ce constat pourrait notamment s'expliquer par des expériences différentes sur les réseaux sociaux: ce que voient les jeunes sur ces plateformes est en effet très individualisé en raison des recommandations algorithmiques. Il est possible que les filles soient plus souvent en contact avec des contenus mettant fortement l'accent sur l'apparence physique, supposent les auteurs de l'étude.

En grandissant, les jeunes accordent par ailleurs une plus grande importance sociale aux idéaux de beauté dominants. Les 16-19 ans sont plus enclins à approuver des affirmations telle que «il est très important d'avoir une bonne apparence si l'on veut obtenir quelque chose dans notre société» que les 12-13 ans. Mais parallèlement, l'estime de soi des jeunes augmente également avec l'âge.

Les auteurs de l'étude soulignent qu'il est important d'aider les enfants et les adolescents à adopter un comportement critique vis-à-vis des idéaux de beauté de la société. Les idéaux de minceur étant intériorisés très tôt, les mesures de prévention ne devraient pas attendre l'adolescence pour être mises en place.

Le rapport fait partie de l'étude James, réalisée par la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), sur mandat de Swisscom. L'enquête est réalisée tous les deux ans.

