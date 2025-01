De plus en plus d'adolescents se mettent à la musculation

1/7 Avant de commencer la musculation, Ronnie (17 ans) était très timide et réservé. Il a commencé à s'entraîner pour gagner en assurance. Photo: Thomas Meier

Sara Belgeri et Thomas Meier

C'est un samedi après-midi dans une salle de fitness de l'Oberland zurichois. Pour Charlie, 18 ans, Ronnie, 17 ans, et Luca, 17 ans, la musculation des bras sont au programme du jour. La zone des haltères est pratiquement vide, seuls deux autres hommes s'entraînent à côté des adolescents. L'un d'eux connaît Ronnie. «Amigo, tu as l'air en forme», lui dit-il en lui serrant vigoureusement la main.

Ronnie, Charlie et Luca fréquentent le même fitness. Luca a été le premier à être pris par la fièvre: «Quand j'avais 14 ans, j'ai harcelé mes parents pour qu'ils me paient un abonnement.» Ronnie a commencé à 16 ans, tout comme Charlie. «Avant, je m'entraînais à la salle de sport de l'école», confie ce dernier. «Mais il était méga bondé, alors je suis venu ici.»

Charlie ne vient pas seulement à la gym pour faire de l'exercice, mais aussi pour voir ses amis. Photo: Thomas Meier

Selon les chiffres de Swiss Active, l'association professionnelle des prestataires de fitness suisses, les sportifs ne prennent pas seulement un abonnement de fitness comme résolution du Nouvel An en janvier. A l'exception d'un léger recul pendant la pandémie de Covid-19, les centres de fitness suisses enregistrent une bonne croissance depuis des années. En 2023, 1,31 million de personnes étaient membres d'un centre de fitness, soit 13% de plus qu'en 2022.

De plus en plus de jeunes

Il y a trois ans, les moins de 20 ans représentaient encore environ 7% des membres, contre 10,6% en 2023. Interrogé à ce sujet, Activ Fitness, la plus grande chaîne de fitness de Suisse, affirme également que le nombre de jeunes sportifs n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Le président de Swiss Active, Marcus Schwedhelm, déclare lui aussi: «On constate qu'un abonnement de fitness semble être devenu une évidence pour les jeunes générations et qu'il fait partie d'un style de vie sain.»

Charlie, Ronnie et Luca se rendent trois à quatre fois par semaine au fitness. Ronnie parfois même sept fois. «Je ne suis pas un cas normal!», lance-t-il. Il ne s'agit pas seulement de sport, l'aspect social est également très important pour eux. Souvent, ils s'entraînent ensemble, restent deux heures, voire plus, et parlent beaucoup. Charlie n'aime pas venir seul à la salle de sport: «Je viens aussi pour voir mes amis. Ensemble, l'ambiance est bien meilleure.»

Les trois discutent surtout entre les exercices. Quand ils ne s'encouragent pas mutuellement, ils écoutent de la musique. Ils portent tous autour du cou de gros écouteurs qu'ils mettent dès qu'ils commencent un exercice. Ronnie sort son téléphone portable et montre la chanson qu'il est en train d'écouter: «Poker Face» de Lady Gaga. Luca se contente de secouer la tête. Ce qui le motive, c'est le rap.

Les écouteurs de Ronnie diffusent «Poker Face» de Lady Gaga. Photo: Thomas Meier

Ronnie est maintenant assis sur un banc, le torse appuyé sur un coussin. Dans ses mains, il tient un haltère long. Le défi? Des «drop sets», descendre toujours plus bas avec le poids et faire autant de répétitions que possible jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. «J'ai commencé avec 20 kilos», dit Luca. Ronnie, lui, en a pris 35. «J'ai un gros ego», dit ce dernier, plaisant seulement à moitié.

Pas de concurrence

Se considèrent-ils comme des concurrents? Ils rient. «Bien sûr qu'on se regarde et qu'on se compare», dit Charlie. «Mais cela ne change rien à notre relation. Nous nous motivons mutuellement.» Luca abonde dans son sens: «Ronnie soulève certes le plus de poids, mais je n'en suis pas jaloux. Au contraire, il me pousse à en faire autant.»

La musculation est devenue une véritable culture chez les jeunes. Photo: Thomas Meier

«J'ai des objectifs ambitieux», confie Ronnie. «Je veux prendre du muscle et avoir une meilleure apparence». Cela coïncide avec une enquête de Promotion Santé Suisse sur l'image corporelle des jeunes. Alors que le poids est au premier plan chez les filles, 77% des garçons ont indiqué qu'ils voulaient plus de muscles.

La dictature du corps parfait

La pression exercée sur les hommes pour qu'ils correspondent à un certain idéal corporel est de plus en plus observée par Roland Müller, entraîneur de fitness et psychologue spécialisé en psychothérapie auprès du centre PEP. Ce dernier s'engage dans la prévention des troubles du comportement alimentaire, de l'obésité et de la dépendance au fitness. «Les jeunes hommes sont particulièrement concernés», explique-t-il. Il se réfère aux études du professeur de psychiatrie américain Harrison Pope. Selon ce dernier, les générations plus âgées ressentent moins d'insatisfaction vis-à-vis de leur image corporelle que les jeunes, car elles sont moins souvent confrontées à des normes corporelles idéalisées.

Ce sont surtout les réseaux sociaux qui jouent un rôle à cet égard. «Ce style de vie implique de consommer des contenus d'influenceurs fitness», explique Moritz Engel, chercheur à l'université de Berne sur la thématique de l'image corporelle, de la perception du corps et des réseaux sociaux au sein de la jeune population. «Certes, ces derniers peuvent être une source d'inspiration, mais ils peuvent aussi avoir un effet dévastateur sur l'image corporelle des jeunes.»

Il n'y a pas de concurrence entre eux, confie Luca. Au contraire, les trois amis se stimulent mutuellement. Photo: Thomas Meier

Nos trois jeunes sont conscients de ce phénomène, car sur des plateformes comme Youtube, Tiktok ou Instagram, toute une industrie s'est développée autour du culte du corps. «Quand j'ai besoin d'un nouveau plan d'entraînement, je regarde une vidéo de Jeff Nippard», dit Luca. «C'est l'un des rares à ne pas prendre de stéroïdes», ajoute Ronnie.

Certes, de nombreux influenceurs du fitness admettent désormais ouvertement qu'ils utilisent des stéroïdes et continuent néanmoins à promouvoir des idéaux corporels irréalistes. «Cela crée une pression énorme, car beaucoup pensent qu'ils doivent eux-mêmes prendre des stéroïdes pour obtenir une apparence similaire», explique Ronnie. Lui, Charlie et Luca misent exclusivement sur les barres protéinées. Pourtant, ils connaissent plus d'une poignée de personnes qui ont recours aux stéroïdes. «Le cas le plus récent que je connaisse est un jeune de 14 ans qui utilise déjà des stéroïdes», confie Ronnie.

S'entraîner rend plus confiant, dit Charlie. Photo: Thomas Meier

Charlie pense que c'est bien d'avoir un corps musclé, mais il ajoute: «Si cela n'est possible qu'avec des stéroïdes, je n'en veux pas.» Luca à son tour: «Je trouve de tels corps fascinants, mais pour moi, ils ressemblent plutôt à des œuvres d'art abstraites. Le bodybuilding, ce n'est pas pour moi.»

Muscles et confiance en soi

Malgré tout, tant Moritz Engel que Roland Müller soulignent que la musculation est fondamentalement saine, même à l'adolescence. Les hypothèses selon lesquelles la musculation serait inefficace ou freinerait la croissance chez les jeunes ont entre-temps été réfutées. Des études montrent également que la musculation a également une influence positive sur la santé mentale.

Avant, il était très timide et réservé, explique Ronnie. Il a commencé à s'entraîner pour gagner en assurance. «Ça aide énormément quand on se sent mieux dans son corps.» Charlie aussi trouve que s'entraîner rend plus confiant. «Et on se sent mieux après que si on avait juste traîné à la maison à ne rien faire.»

«On fait encore des triceps, les gars?», demande Ronnie. «Je préférerais faire des épaules», répond Luca. Feuille, cailloux, ciseaux: Les triceps seront entraînés. Après la dernière série, Ronnie donne une tape dans le dos de Luca. «Bravo mec, tu as réussi.»