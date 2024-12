Pourquoi l'animatrice Mona Vetsch et le sportif Marco Odermatt sont en tête du classement des plus belles personnalités de Suisse? Une psychologue allemande connait la réponse.

D'après Ada Borkenhagen, certains critères d'attractivité s'appliqueraient à toutes les cultures. La symétrie des traits du visage ainsi qu'une peau sans impureté en font partie. Photo: picture alliance / blickwinkel/M

Sylvie Kempa

Dans la liste des 100 personnalités les plus belles de Suisses, publiée par Glückspost, la première place du podium est occupée par Mona Vetsch chez les femmes et Marco Odermatt chez les hommes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette victoire? Ada Borkenhagen, psychologue et professeure à la faculté de médecine de l'Université de Magdebourg, nous donne son analyse.

Ada Borkenhagen, la beauté est-elle mesurable?

Il existe certains critères d'attractivité qui s'appliquent à toutes les cultures. La symétrie des traits du visage en fait partie tout comme une peau sans impureté. Néanmoins, nous ne trouvons ces caractéristiques attrayantes que si elles ne sont pas exagérées. Un visage absolument symétrique ne nous semble pas naturel, des traits trop moyens paraissent ennuyeux. Les grands peintres du monde occidental le savaient déjà. Raphaël, par exemple, connu pour ses visages idéalisés, a délibérément utilisé l'art des petites irrégularités pour rendre ses madones plus attrayantes.

Ada Borkenhagen est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Magdebourg. Son livre «Suis-je assez belle ?» paraîtra en mars 2025.

Qu'est-ce qui rend Mona Vetsch et Marco Odermatt séduisants?

Le classement de Glückspost ne juge que la plastique de ces deux célébrités. C'est une beauté de vitrine. Pour trouver quelqu'un vraiment beau, il faut davantage. La voix, la façon de sourire, un contact «amical» et la possibilité d'établir un lien de proximité. Tout cela joue un rôle très important.

L'as du tennis Roger Federer a longtemps été classé dans le top 10. Il ne l'a plus été au cours des deux années qui ont suivi sa retraite. Comment cela s'explique-t-il?

Dans l'appréciation que nous avons des hommes, le statut social et professionnel joue un rôle très important. Pour un sportif de haut niveau, la retraite est un changement radical de statut, et cela s'accompagne de son lot de jugements pas toujours bienveillants. Certaines études suggèrent qu'un homme peut compenser son manque d'attractivité physique par le pouvoir et le statut, alors que c'est souvent moins le cas pour les femmes. En revanche, les femmes peuvent plus facilement compenser leur désavantage de statut par une plus grande attractivité.

Cela ressemble au cliché «le médecin-chef épouse la secrétaire». La conception progressiste des rôles des deux sexes ne change-t-elle rien à cela?

Si, dans les sociétés occidentales, les choses commencent à bouger. On se marie de plus en plus souvent au sein de la même classe sociale. Mais là aussi, l'attractivité joue un rôle important, c'est universel. On retrouve même cela dans le monde animal: le paon avec la plus belle roue impressionne davantage la femelle que celui dont les plumes ont été arrachées. Notre sens de l'attractivité est profondément ancré en nous dans la biologie de l'évolution. Une belle peau laisse par exemple présager une bonne santé et donc un bonheur à deux plus assuré. Ce n'est pas l'apparence qui détermine si l'on sera heureux dans un couple, mais il existe un privilège de la beauté scientifiquement prouvé.

Dans quels domaines?

Des études de psychologie sociale montrent que l'attractivité influence énormément notre jugement sur une personne. Comme dans les contes de fées: les méchants sont décrits comme laids, les gentils sont beaux. On leur attribue des qualités telles que l'ouverture, la bonhomie et l'honnêteté. En conséquence, nous avons observé qu'ils obtiennent de meilleures notes dès l'école et, plus tard, des salaires plus élevés ou des peines plus légères devant les tribunaux. Chez les hommes en particulier, il est prouvé que l'attractivité conduit à de meilleures chances de carrière.

Cet effet est-il encore accentué par les images d'IA de visages parfaits actuellement en vogue?

On ne peut nier que ces images influencent et modifient notre perception de la beauté. Une grande chaîne de mode a récemment conçu toute une campagne uniquement avec des modèles IA. C'est inquiétant car chez elles, tout est parfait, mais rien n'est réel. Sur les réseaux sociaux également, nous sommes confrontés à des images souvent travaillées, filtrées. Les jeunes en particulier ont tendance à s'y comparer – ce qui, c'est prouvé, est source d'insécurité et d'insatisfaction. Pourtant, la sympathie et l'attirance sont justement des facteurs importants qui vont au-delà de l'apparence physique.

La beauté réside donc dans l'œil de l'observateur?

C'est vrai. Et ce qui reste vrai, c'est qu'une personne qui sourit est belle.