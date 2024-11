Pour protéger les mineurs, TikTok met fin aux filtres beauté

1/2 TikTok renforce la protection des mineurs. Entre autres, les jeunes utilisateurs ne pourront plus utiliser certains filtres de beauté. Photo: CNN & TikTok Mitch Apfelmus

Christina Benz et Blicky IA

Le populaire réseau social TikTok a annoncé mardi des changements importants pour protéger la santé mentale des jeunes.

Comme le rapporte le «Guardian», la plateforme va notamment bloquer dans les semaines à venir l'accès à certains filtres de beauté pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Pas de panique pour autant: les filtres amusants comme les oreilles de lapin ou le nez de chien resteront autorisés.

Anxiété, baisse de l'estime de soi et chirurgie esthétique

Cette mesure concerne les effets tels que «Gold Glamour», qui agrandissent les yeux, repulpent les lèvres ou modifient le teint de la peau. Ils transforment physiquement le visage – ce qu'un simple maquillage ne peut pas réaliser.

Le problème de ces filtres de beauté est qu'ils exercent une énorme pression sociale sur les jeunes, en particulier sur les filles, pour qu'elles paraissent «parfaites» selon les critères sociétaux. Et des graves conséquences émotionnelles en découlent, comme l'anxiété ou la perte de confiance en soi. Certains jeunes confient qu'après avoir utilisé ce genre de filtres, ils ont trouvé leur visage laid.

Les experts voient d'un œil critique les effets des filtres de beauté sur les adolescents. Comme le rapporte le «Spiegel», une étude de 2019 assure que l'utilisation de tels filtres peut être associée à une baisse de l'estime de soi et à une plus grande tendance à la chirurgie esthétique.

L'IA vient en aide

Le blocage de certains filtres pour les jeunes de moins de 18 ans n'est qu'une des nombreuses mesures annoncées par TikTok pour mieux protéger les enfants et les adolescents. Une autre priorité est l'amélioration de la détection automatique de l'âge, car de nombreux utilisateurs donnent de fausses indications d'âge – y compris des enfants qui ne remplissent pas l'âge minimum requis de 13 ans de la plateforme.

Pour s'attaquer à ce problème, TikTok veut tester cette année encore un nouveau système basé sur l'apprentissage automatique. Ce système identifie les utilisateurs de moins de 13 ans et bloque automatiquement les comptes. «Nous espérons que cela nous permettra d'en identifier et d'en supprimer davantage et plus rapidement», explique Chloe Setter, responsable de la politique de protection de l'enfance chez TikTok.

D'après ses propres données, TikTok bloque déjà environ six millions de comptes par mois pour suspicion de non-respect de l'âge minimum légal. Ceux qui ont été bloqués à tort peuvent toutefois faire appel.

Réglementations des grandes plateformes

Dans son communiqué, TikTok n'explique pas concrètement pourquoi elle a pris ces mesures. La plateforme est soumise aux exigences du Digital Services Act de l'UE. Cela comprend notamment l'obligation d'analyser régulièrement les risques potentiels pour les utilisateurs et de prendre des dispositions pour minimiser ces risques.

En Grande-Bretagne, une nouvelle loi sera adoptée l'année prochaine, qui vise à renforcer les exigences en matière de protection des mineurs. La Suisse travaille actuellement à l'élaboration d'une réglementation propre aux grandes plateformes en ligne.