1/6 La Danoise Victoria Kjær Theilvig a été élue 73e Miss Univers dimanche matin, heure suisse, à Mexico. C'est la première fois qu'une Danoise remporte la couronne. Photo: Getty Images

Flavia Schlittler

Laura Bircher, 24 ans, représentante de la Suisse à la 73ᵉ édition de Miss Univers, n’a pas réussi à se hisser parmi les 30 finalistes du concours, qui comptait 125 participantes. Pour la première fois, la couronne revient au Danemark. La grande gagnante, Victoria Kjær Theilvig, ancienne danseuse professionnelle et militante pour la cause animale, a été sacrée samedi soir à Mexico.

La belle fête réservée à la Danoise contraste avec la désillusion de la candidate suisse. Ce dimanche matin, quelques heures après son élimination, la candidate nidwaldienne a envoyé des messages vocaux et des photos d'elle en pleurs à Blick. «Ma déception est immense, bien sûr. Mais je crois que la vie me protège de quelque chose. J’ai une grande confiance en mon destin», explique la jeune femme, originaire de Stans, avant de régler ses comptes avec l'organisation et les finalistes. «Toutes celles qui ont été sélectionnées n’ont pas le cœur à la bonne place. C’est ce que je regrette le plus. Cela en dit long sur l’esprit du concours.»

Le caractère n'avait pas d'importance

Certes, elle était consciente qu'il s'agissait d'un concours de beauté. Mais ces dernières semaines, on leur a fait croire que c'était le caractère et les différents messages qui comptaient le plus. «Il y a quelques jours, nous avons été interviewées par de nombreuses personnes. Les questions portaient sur ce que nous voulions apporter à la paix dans le monde ou sur les causes qui nous tenaient à cœur.» Dans son cas, il s'agit de la santé mentale. Mais Laura Bircher a vite déchanté: «Au final, notre personnalité leur importait peu. Ce qui comptait, c'était la beauté extérieure. A quoi ressemble notre corps et le nombre de nos followers sur les réseaux sociaux.»

A titre de comparaison, Laura Bircher en compte environ 3200 sur Instagram alors que la nouvelle Miss Univers 2024, Victoria Kjær Theilvig, est suivie par 290'000 adeptes. Lorsque Laura Bircher a dû quitter la scène, elle aurait dit en larmes à un instructeur en coulisses à quel point elle était triste et déçue de son élimination. Il lui a simplement répondu: «Tu n'as pas gagné, tu es bénie. Cela veut dire beaucoup de choses», dit-elle visiblement émue.

Miss Univers veut apporter des changements

Les mots de la nouvelle Miss Univers Victoria Kjær Theilvig, qui travaille aujourd'hui dans le commerce de diamants, sont également pleins d'émotion dans son discours de victoire. «Je suis ici aujourd'hui parce que je veux écrire l'histoire et apporter des changements». Elle n'a pas précisé lesquels.

La deuxième place a été remportée par Maria Fernanda Beltran du Mexique, la troisième par Chidimma Adetshina du Nigeria. La candidate suisse souhaite passer les prochains jours à Mexico pour se reposer et se consacrer au patrimoine culturel du pays. C'est un aspect qu'elle a négligé ces dernières semaines.