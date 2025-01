Ces personnalités de la scène sportive suisse nous ont quittés en 2024

Daniel Leu

Werner Kohler (78 ans): 4 janvier

Photo: Blicksport

Lorsque l'hôtelier davosien a pris les rênes du HC Davos en 1989, le club venait d'être relégué en LNB et avait accumulé une montagne de dettes de plus d'un million de francs. Mais sous sa direction, la situation s'est ensuite améliorée. Peu avant de quitter son poste en 1996, il a pris sous contrat un certain Arno Del Curto comme entraîneur. Werner Kohler a ensuite été président central de la fédération de hockey sur glace. C'est dans cette fonction qu'il a engagé Ralph Krueger comme entraîneur de l'équipe nationale.

Sepp Haas (86 ans): 18 janvier

Photo: Keystone

Ce fils de paysan de Marbach (Lucerne) a été le premier Suisse à remporter une médaille en ski de fond aux Jeux olympiques: le bronze en 1968 sur le 50 kilomètres à Grenoble. Grâce à ce succès, il a également été élu sportif suisse de l'année cette année-là. Après sa carrière active, il a été entraîneur des skieurs de fond suisses, garde forestier et homme politique.

Rolf Blättler (81 ans): 12 mars

Photo: Sigi Maurer

Le footballeur offensif était encore un véritable buteur. Il a terminé trois fois meilleur buteur de LNA en tant que joueur de GC, et a remporté deux fois le titre de champion avec le FC Bâle. Pour l'équipe nationale, il a marqué 12 fois en 28 matches. Plus tard, il a travaillé à l'ASF en tant qu'entraîneur de la relève.

Adrian Lehmann (34 ans): 20 avril

Photo: keystone-sda.ch

Cette année-là, le marathonien bernois avait un grand objectif: se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, mais il a été victime d'une crise cardiaque surgie de nulle part pendant l'entraînement. Adrian Lehmann n'a vécu que 34 ans.

Hugo Leuenberger (77 ans): 17 juillet

Photo: Keystone

Avec le SCB, Hugo Leuenberger a été sacré champion à quatre reprises dans les années 70. La façon dont les fans criaient à chaque fois son nom: «Hu-go, Hu-go, Hu-go» est entrée dans la légende. Il faisait partie de la dynastie Leuenberger d'Uzwil. Son fils Marc et son neveu Lars ont également été champions avec le CP Berne et son neveu Sven est actuellement directeur sportif des ZSC Lions.

Walter Kägi (88 ans): 5 août

Photo: Keystone

Rameur, homme politique, président de Swiss Olympic, chef de la Fédération suisse d'aviron - le Saint-Gallois a été beaucoup de choses. Jusqu'à sa mort, on le voyait encore régulièrement sur le Rotsee lors de compétitions d'aviron.

Paul Stehrenberger (85 ans): 13 août

Originaire de Suisse orientale, il fait partie des légendes du FC Lucerne, lui qui a remporté la Coupe en 1960. En 1981, il a ramené le FC Aarau en tant qu'entraîneur en LNA après 45 ans.

Paul-André Cadieux (77 ans): 16 septembre

Photo: Blick Sport

La place ici ne suffit de loin pas pour rendre hommage comme il se doit à ses mérites. En 1970, ce Canadien d'origine est venu en Suisse pour jouer au hockey. Il a ensuite marqué ce sport de son empreinte pendant des décennies. D'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur.

Robert Dill-Bundi (65 ans): 16 septembre

Photo: picture-alliance / Augenklick/ F

Cette image fait partie de l'histoire du sport suisse: Après avoir remporté l'or en poursuite individuelle sur piste aux Jeux olympiques de Moscou en 1980, le Valaisan a embrassé la piste. En 1999, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Robert Dill-Bundi laisse derrière lui trois enfants.

Muriel Furrer (18 ans): 27 septembre

Photo: IMAGO/frontalvision.com

Cette tragédie a choqué le monde du sport: Pendant la course junior féminine des championnats du monde de cyclisme à Zurich, la jeune femme de 18 ans est sortie de la route pour des raisons encore inconnues à ce jour et est ensuite restée longtemps non détectée et gravement blessée dans une forêt. Le lendemain, l'adolescente a succombé à ses blessures.

Raymond Maffiolo (86 ans): 28 novembre

Photo: RDB

Durant toute sa vie, le footballeur n'a joué que pour un seul club: le Servette FC. Avec les Genevois, il a remporté deux fois le championnat (1961 et 62) et a participé trois fois à une finale de coupe. Il a joué sept fois pour l'équipe nationale entre 1963 et 65.

Sophie Hediger (26 ans): 23 décembre

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Quel drame un jour avant Noël! La snowboardeuse zurichoise a perdu la vie dans une avalanche à Arosa. Au cours de sa trop courte vie, Sophie Hediger est montée deux fois sur un podium de Coupe du monde et a participé aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin.