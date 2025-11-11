Le numérique transforme les habitudes de loisirs en Suisse romande, selon une récente étude. Malgré la popularité des activités en ligne, la lecture et le sport conservent une place centrale, avec des préférences différentes selon les générations.

Le numérique captive les jeunes, la lecture fait de la résistance

Films et séries en ligne, musique en streaming et réseaux sociaux sont plébiscités, en particulier par les 15–24 ans. Photo: KEYSTONE

Le numérique rythme désormais les loisirs des Romands, surtout chez les jeunes, selon une étude de l’Observatoire romand de la culture. Mais la lecture, le sport et les sorties culturelles continuent de jouer un rôle central dans la vie quotidienne, avec des pratiques variées selon l’âge.

Le numérique est devenu la norme pour la majorité de la population. Films et séries en ligne, musique en streaming et réseaux sociaux sont plébiscités, en particulier par les 15–24 ans, indique cette étude publiée récemment par l'Observatoire romand de la culture, basé à Lausanne. Ces activités se pratiquent majoritairement à domicile, mais environ un quart des personnes les consomment aussi en déplacement.

Lecture à travers les générations

La lecture de livres, elle, traverse les générations. Si elle reste présente à tous les âges, les plus âgés s’y adonnent davantage: 35% des 65 ans et plus lisent «très souvent», contre seulement 10% des 15–24 ans. Cette pratique conserve une forte valeur symbolique et un lien avec le calme et la concentration.

Le sport et le bien-être dominent les loisirs: 75% des personnes interrogées déclarent pratiquer une activité physique, dont 60% régulièrement. Les sorties culturelles restent répandues, mais plus occasionnelles: 65% vont au cinéma et 55% assistent à des concerts, bien que seul un tiers le fait souvent.

Certaines pratiques, plus discrètes

Certaines pratiques, plus discrètes, séduisent un public assidu: écriture, arts graphiques ou travaux textiles témoignent d’un engagement créatif individuel. Les activités de création en amateur se font majoritairement seul, contrairement aux sorties culturelles, vécues le plus souvent en compagnie.

Les bénéfices tirés de ces pratiques varient selon les activités: découverte pour les musées et monuments, évasion pour les concerts et festivals, créativité pour les arts graphiques, et bien-être pour le sport ou le bricolage. La satisfaction globale est élevée, notamment pour la musique, mais plus nuancée pour les visites virtuelles et les jeux vidéo.

Les freins à la participation culturelle demeurent: le coût (43%) et le manque de temps (32%) sont les obstacles les plus cités. Chez les jeunes, les contraintes financières et le désintérêt pèsent davantage, tandis que les seniors évoquent plutôt la distance et les transports.

Mobilité locale

Enfin, la mobilité liée aux loisirs reste surtout locale. Les Romands se déplacent rarement au-delà de leur canton pour des activités culturelles. L’accès à l’offre passe avant tout par les sites web et le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux dominent chez les jeunes, alors que les médias traditionnels restent la référence des 65 ans et plus.

Le sondage a été mené par MIS Trend auprès d'un millier de personnes, assorti des principales variables sociodémographiques. La grande majorité des participants sont nés en Suisse (84,4%), un sixième (15,6%) à l’étranger. Parmi eux, les nationalités les plus représentées sont la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Allemagne.

Organisation pionnière en Suisse romande, l’ORC a pour mission de documenter la situation des institutions et des acteurs culturels de Suisse romande, d’en décrire les défis et de cerner les enjeux actuels et futurs des politiques publiques. Situé à l'Université de Lausanne, il a été créé en septembre 2022 par six cantons romands, Berne et 14 villes.