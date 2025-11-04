Dernière mise à jour: il y a 42 minutes

Le parquet de Paris ouvre une enquête sur TikTok suite à un signalement d'un député. L'algorithme de l'application est accusé de faciliter l'accès des mineurs à des contenus potentiellement dangereux.

Un député français alerte sur les risques de TikTok pour les adolescents

Le parquet de Paris va se pencher sur l'algorithme de TikTok (image d'illustration). Photo: Kiichiro Sato

ATS Agence télégraphique suisse

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement d'un député dénonçant la «facilité d'accès» des «mineurs» à l'algorithme de TikTok, «susceptible de pousser» les plus «vulnérables vers le suicide», a indiqué la procureure de Paris.

«Piège algorithmique»

La commission d'enquête parlementaire sur TikTok, présidée par le député Arthur Delaporte (PS), préconisait en septembre d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un «couvre-feu numérique» pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer un «piège algorithmique» dangereux pour les plus jeunes.