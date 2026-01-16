L'Ukraine renforce ses importations d'électricité face à une crise énergétique aggravée par les frappes russes et l'hiver rigoureux. Le président Zelensky prévoit un état d'urgence pour protéger le réseau vital du pays.

AFP Agence France-Presse

Le ministre ukrainien de l'Energie a ordonné vendredi aux entreprises publiques d'augmenter leurs importations d'électricité pour faire face aux difficultés du réseau énergétique, mis à mal ces derniers mois par des bombardements russes massifs et un hiver difficile. La fragilité du secteur suscite déjà régulièrement des coupures de courant et de chauffage d'ampleur, y compris dans la capitale Kiev, alors que des températures glaciales se sont installées dans le pays.

«Les entreprises publiques (...) doivent veiller d'urgence à l'achat d'électricité importée pendant la saison de chauffage 2025/26, pour un volume représentant au moins 50% de la consommation totale», a indiqué Denys Chmygal sur Telegram, citant en particulier la compagnie ferroviaire Ukrzaliznytsia et l'opérateur gazier Naftogaz. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé mercredi son intention de décréter un «état d'urgence» pour le secteur énergétique après une série de frappes russes massives.

Zelensky hausse le ton

Cela inclut une modification des règles du couvre-feu instauré depuis le début de l'invasion russe en 2022, interdisant tout mouvement la nuit. Denys Chmygal a annoncé que les habitants pourront désormais se «déplacer librement pour atteindre les 'points d'invincibilité'», des refuges chauffés installés dans les villes ukrainiennes. Le ministre a également annoncé le renforcement de la cellule de crise chargée de réparer en urgence les infrastructures essentielles de Kiev, alors que près de la moitié de la capitale s'était retrouvée sans chauffage vendredi dernier.

Mercredi, Zelensky a accusé les autorités municipales de ne pas répondre efficacement à la crise, provoquant une joute par communiqué interposé avec le maire Vitaly Klitschko, qui a dénoncé des messages de «haine» à son encontre. Les journalistes de l'AFP présents à Kiev ont constaté des coupures de courant fréquentes et une baisse des capacités de chauffage dans les habitations. Certains feux de circulation sont éteints, des magasins et restaurants fermés.

L'étendue des dégâts subis par le réseau énergétique ukrainien n'est cependant pas connue, les autorités ne communiquant pas toutes les informations sur ce secteur considéré comme stratégique. Jeudi soir, Zelensky avait indiqué que 400'000 personnes étaient privées d'électricité après de nouvelles frappes russes sur Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville du pays.