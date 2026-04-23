Le Kremlin n’a pas décidé si Vladimir Poutine participera au sommet du G20 en décembre à Miami. La Russie affirme avoir été invitée à cet événement présidé cette année par les États-Unis.

Vladimir Poutine laisse planer le doute sur sa participation au G20

Vladimir Poutine laisse planer le doute sur sa participation au G20

La question d'une éventuelle participation de Vladimir Poutine à un sommet du G20 aux Etats-Unis en décembre, auquel la Russie dit avoir été invitée, n'est pas encore prise, a indiqué jeudi la présidence russe. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Pankine, cité par les agences russes, avait indiqué mercredi que son pays avait été convié à participer à ce sommet «au plus haut niveau».

Les Etats-Unis occupent cette année la présidence tournante du G20, forum de coopération économique entre les principaux pays développés et émergents de la planète. Le sommet doit se tenir dans un complexe de golf que possède la famille de Donald Trump à Miami en Floride. «Aucune décision de ce type n'a encore été prise, mais la Russie a participé à chaque sommet au niveau approprié», a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien.

«A l'approche du sommet, une décision sera prise sur le format de notre participation», a-t-il ajouté. Sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale (CPI) pour «crime de guerre» dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine n'avait pas assisté au précédent sommet du G20 à Johannesbourg en novembre 2025. C'est son conseiller économique, Maxime Orechkine, qui avait représenté Moscou en Afrique du Sud.