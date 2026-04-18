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Chute des prix du pétrole
Trump accord un peu de répit à la Russie jusqu'au 16 mai

Les Etats-Unis prolongent jusqu'au 16 mai la suspension des sanctions sur le pétrole russe, malgré l'engagement du Trésor de ne pas renouveler cette mesure. L'objectif: freiner la chute des prix causée par la reprise au détroit d'Ormuz.
Publié: 06:59 heures
Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le département américain du Trésor a prolongé temporairement vendredi, jusqu'au 16 mai, la suspension de la majorité des sanctions visant l'industrie pétrolière russe, une décision qui intervient alors que la reprise via le détroit d'Ormuz a entraîné une forte baisse des cours du pétrole.

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La décision, effective dès aujourd'hui, concerne l'ensemble des opérations liées à l'embarquement et la livraison de pétrole provenant de Russie, et s'applique également aux navires de la flotte fantôme russe jusqu'ici sous sanctions.

Seule limite, les transactions avec l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, ainsi que les régions ukrainiennes occupées, dont la Crimée, restent interdites. Le gouvernement américain avait déjà levé temporairement les sanctions concernant le pétrole russe stocké en mer, avec pour but d'atténuer l'envolée des prix du pétrole.

Assécher les recettes des autorités

Mais le secrétaire au Trésor Scott Bessent a assuré mercredi que cette suspension ne serait pas prolongée au-delà de la période initiale. «Nous ne renouvellerons pas la licence sur le pétrole russe», avait-il affirmé en conférence de presse. Le gouvernement américain impose des sanctions sur les ressources pétrolières de la Russie et de l'Iran afin d'assécher les recettes des autorités de ces pays.

Il s'agit de punir Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et l'Iran pour la poursuite de son programme nucléaire et le financement de groupes armés comme le Hezbollah libanais. Mais Washington a mis en place en mars une dérogation temporaire pour que le pétrole de ces pays puisse être vendu afin de modérer la flambée des cours consécutive à la guerre au Moyen-Orient.


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