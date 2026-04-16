Le Kremlin minimise les effets du rétablissement des sanctions pétrolières américaines, suspendues depuis mars 2026 pour freiner la hausse des prix causée par la guerre au Moyen-Orient.

Les sanctions américaines étaient «prévisibles», dit le Kremlin

Les sanctions américaines étaient «prévisibles», dit le Kremlin

AFP Agence France-Presse

La Russie a relativisé jeudi l'impact du rétablissement des sanctions américaines sur son pétrole, qui avaient été suspendues par Washington pour enrayer l'envolée des prix du brut provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

«Cela était prévisible», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question posée par l'AFP au cours de son point presse quotidien. «Depuis des années, nous vivons sous le poids des sanctions. (...) Nous avons déjà appris à en minimiser l'impact. Nous continuerons à le faire», a-t-il ajouté.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a annoncé mercredi que les Etats-Unis ne prolongeraient pas la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer. Ces mesures, ainsi que celles pesant sur le pétrole iranien, avaient été mises entre parenthèses en mars pour que la Russie et l'Iran puissent vendre leur brut avec l'espoir de modérer la flambée des cours consécutive au conflit au Moyen-Orient.

Assécher les recettes pétrolières

Washington avait annoncé mardi que la dérogation concernant le pétrole iranien ne serait pas prolongée non plus. Ces sanctions ont pour but d'assécher les recettes pétrolières de la Russie pour la punir d'avoir lancé son offensive en Ukraine en février 2022 et de l'Iran pour la poursuite de son programme nucléaire et le financement de groupes armés comme le Hezbollah au Liban.



