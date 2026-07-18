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«Un morceau de joie»
Ils offrent un gateau de 330kg aux enfants victimes du séisme au Venezuela

Au Venezuela, des associations ont confectionné un gâteau géant de 330 kg pour les enfants de La Guaira, victimes du séisme meurtrier du 24 juin ayant causé plus de 5000 morts et 16'740 blessés.
Publié: il y a 37 minutes
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Au Venezuela, des associations ont confectionné un gâteau géant de 330 kg pour les enfants de La Guaira
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Il a été fait avec amour pour les enfants de la Guaira», victimes du tremblement de terre qui a fait plus de 5000 morts le 24 juin, dit Claris Antaurgo, 50 ans, en coupant des parts dans l'énorme gâteau de plusieurs mètres de long, aux couleurs du Venezuela.

«Malgré ce qui se passe, on espère qu'on pourra aller de l'avant», poursuit la volontaire. Vingt-cinq personnes ont participé à la confection du gâteau, «le plus grand» du Venezuela, de 7,7 mètres sur 1,6 pour un poids total de 330 kg, explique Wilman Villegas, un des promoteurs de l'initiative qui réunit plusieurs associations locales de Caracas.

«C'est un record pour le Venezuela, mais il ne s'agit pas d'un trophée à mettre dans une vitrine, il s'agit de porter ce gâteau aux personnes qui en ont besoin. Nous allons apporter des morceaux de gâteau aux centres où les gamins sont réfugiés», assure-t-il.

Quelque 3000 parts de gâteau vont être distribuées aux enfants de la Guaira pour la journée annuelle de l'enfance le 19 juillet au Venezuela. Plus de 20'000 de personnes vivent dans des tentes ou des abris de fortune depuis le tremblement de terre. «On apporte aux enfants qui traversent un moment difficile un morceau de joie, de bonheur, de solidarité et d'espoir», dit encore Wilman Villegas.

16'740 blessés

«Le drapeau du Venezuela symbolise la patrie qui continuera toujours de faire preuve d'une grande résilience, malgré la terrible tragédie», ajoute-t-il. Au moins 5069 personnes ont péri lors des tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé, à 39 secondes d'intervalle, le nord du pays, et particulièrement l'Etat de La Guaira, selon le dernier bilan publié vendredi par le président du Parlement, Jorge Rodriguez.

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Les secousses ont également fait 16'740 blessés. Les autorités évitent de parler du nombre de disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50'000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10000.


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