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Tragédie au Qatar
Six personnes trouvent la mort dans un accident d'hélicoptère

Un hélicoptère s'est écrasé dans les eaux du Qatar, tuant six personnes. L'un des deux pilotes est toujours porté disparu.
Publié: 10:19 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été tuées dans un accident d'hélicoptère dans les eaux territoriales du Qatar et une personne est portée disparue, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur sur X.

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Trois Turcs, dont un militaire, étaient à bord de l'hélicoptère qui s'est écrasé dans les eaux territoriales du Qatar, ainsi que trois militaires qataris, a annoncé dimanche le ministère de la Défense du pays sur X. «Un hélicoptère des Forces armées qataries, qui effectuait un exercice d'entraînement dans le cadre du Commandement conjoint des forces conjointes Qatar-Turquie, s'est abîmé en mer», a annoncé de son côté dans un communiqué le ministère turc de la Défense.

«Un membre des forces armées turques et deux techniciens d'Aselsan», géant turc de l'industrie de défense, sont morts dans l'accident, a-t-il précisé. Cinq passagers et un pilote ont été tués, tandis qu'un second pilote est toujours porté disparu, selon Doha. Le ministère de la Défense avait indiqué quelques heures plus tôt qu'un hélicoptère s'était écrasé après un «dysfonctionnement technique» lors d'un «vol de routine».

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