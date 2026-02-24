DE
FR

Au moins deux victimes
Un hélicoptère de l'armée iranienne s'écrase mystérieusement

Un hélicoptère de l'armée iranienne s'est écrasé mardi près d'Ispahan, tuant ses deux occupants. Deux commerçants sur un marché à Khomeinishahr ont également perdu la vie, selon l'agence Fars.
Publié: 08:32 heures
|
Dernière mise à jour: 08:33 heures
Un hélicoptère survole le mausolée de l'ayatollah Khomeini, aux abords de Téhéran, en Iran, le 18 avril 2025.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un hélicoptère de l'armée iranienne s'est écrasé sur un marché mardi dans le centre de l'Iran, un accident qui a fait quatre morts, selon l'agence de presse officielle Irna.

Le pilote et le copilote de l'appareil ont été tués ainsi que deux commerçants du marché de fruits et légumes à Khomeinishahr, près de la grande ville d'Ispahan (centre), a précisé Irna.

L'agence évoque une «panne technique». L'Iran, frappé par des décennies de sanctions, a connu ces dernières années plusieurs accidents aériens, impliquant des appareils militaires mais également civils.

Les autorités déplorent régulièrement les difficultés d'approvisionnement en pièces détachées nécessaires au maintien en état de vol de sa flotte vieillissante. Jeudi, un avion de chasse iranien s'était écrasé accidentellement lors d'un entraînement nocturne dans l'est du pays. 

