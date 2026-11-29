Une semaine après son retour à la tête de Nvidia, Jensen Huang sera entendu mardi à huis clos par des élus américains sur l’accès de la Chine aux puces d’intelligence artificielle du groupe. Il répondra publiquement au Sénat jeudi.

Le patron de Nvidia bientôt dans le viseur du Congrès américain

Le patron de Nvidia bientôt dans le viseur du Congrès américain

AFP Agence France-Presse

Spectaculairement revenu à la tête de Nvidia, Jensen Huang doit s'expliquer à huis clos mardi devant le Congrès américain sur l'accès de la Chine à ses puces d'intelligence artificielle, ouvrant une série d'auditions aux enjeux économiques et géopolitiques majeurs.

Moteurs de la course à l'IA, ces puces de pointe sont au coeur de la rivalité entre Pékin et Washington, qui en restreint la vente pour maintenir son avance technologique. Jusque dans le camp de Donald Trump, les élus veulent établir les responsabilités de Nvidia et de l'administration, et envisagent de durcir les règles d'exportation avant janvier.

Une semaine après sa réintégration, Jensen Huang sera entendu, à l'écart du public et des caméras, par des élus de trois commissions de la Chambre des représentants : Affaires étrangères, Renseignement et commission spéciale sur la rivalité avec le Parti communiste chinois.

Questions des élus

Son directeur juridique, Tim Teter, suivra mercredi, et le patron de Nvidia répondra publiquement jeudi devant la commission bancaire du Sénat.

La séquence se poursuivra le 10 décembre devant la commission sénatoriale avec le ministre du Commerce, Howard Lutnick. Son homologue des Finances, Scott Bessent, lui reproche d'avoir tardé à sanctionner Megaspeed, ancien client singapourien de Nvidia au coeur du scandale.

Les présidents républicains des commissions ont dit vouloir «obtenir des réponses sur la contrebande massive de produits Nvidia, leur détournement à des fins militaires chinoises et leur rôle clé dans les progrès de l'IA de notre principal adversaire».

Les élus veulent aussi savoir sur quelles assurances le retour du dirigeant, dont Donald Trump s'est attribué le mérite, a été décidé.

«Qui, au sein de notre gouvernement, est intervenu ? Qu'ont-ils dit au conseil d'administration ?», s'est interrogé sur X le sénateur républicain John Curtis.

Le conseil d'administration de Nvidia, qui avait écarté deux fois le retour du cofondateur de l'entreprise après sa démission fracassante le 12 novembre, assure, sur la foi de hauts responsables du gouvernement, que sa réintégration «ne présente pas de risque pour la sécurité nationale».

«le monde entier regarde»

Pour l'analyste Dan Ives, de Yorkville Ives, Jensen Huang arrive à Washington en «portant le poids de tout le secteur tech et de la thèse de la révolution de l'IA», moteur de l'économie américaine, «et le monde entier regarde».

Megaspeed est soupçonnée par Washington d'avoir fait parvenir des puces en Chine ou d'en avoir loué l'usage à distance à des acteurs chinois.

Son ancienne dirigeante, Alice Huang, dont la liaison avec Jensen Huang a déclenché le scandale, est soupçonnée de liens avec le renseignement chinois, ce que Pékin dément.

Selon le Wall Street Journal, les services américains ont indiqué au Congrès qu'Alice Huang était en contact avec le renseignement chinois, mais n'ont pas trouvé d'éléments montrant que Pékin l'avait chargée d'espionner Jensen Huang ni qu'elle ait transmis des renseignements importants.

Le ministère de la Justice mène une enquête pénale contre Megaspeed, inscrite depuis le 23 novembre sur la liste noire du Commerce pour risque de détournement de technologies.

Selon le New York Times, une enquête initiale du Commerce sur Megaspeed a été transférée à la Justice après un courriel du directeur juridique de Nvidia aux enquêteurs, jugé contraire aux règles garantissant l'intégrité des procédures.

Pour colmater les brèches, le sénateur républicain Tom Cotton a dit vouloir adopter un texte obligeant les fabricants à suivre l'exportation des puces de pointe, et un autre contrôlant qui peut utiliser leur puissance de calcul depuis l'étranger.

Investisseurs soulagés

Les démocrates, qui prendront le contrôle des deux chambres du Congrès en janvier, promettent d'aller plus loin.

Leur actuel chef au Sénat, Chuck Schumer, a assuré que son parti userait de «tous ses pouvoirs pour enquêter sur tout manquement de l'administration Trump, de Jensen Huang, d'autres dirigeants de Nvidia et de quiconque brade notre sécurité nationale par appât du gain».

Le retour de Jensen Huang, réapparu lundi au siège de Santa Clara (Californie) vêtu d'une veste en coton plutôt que de son blouson de cuir fétiche, a soulagé les investisseurs: l'action du groupe, surnommé la «banque centrale de l'IA» pour l'ampleur de ses investissements dans le secteur, avait rebondi de plus de 31% le jour même.