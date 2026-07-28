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Placé en détention
Un employé de Nvidia arrêté à Taïwan pour des soupçons de trafic de puces

Un employé de Nvidia a été arrêté à Taïwan pour un trafic présumé de puces d'IA vers la Chine. Les procureurs ont indiqué avoir perquisitionné son domicile et son bureau.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Un employé de Nvidia est dans le collimateur des autorités de Taïwan.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les procureurs taïwanais ont placé en détention un employé du géant américain des semi-conducteurs Nvidia dans le cadre d'une enquête sur un trafic vers la Chine de puces pour l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi à l'AFP une source proche du dossier.

La personne a été placée en détention après la perquisition le 24 juillet de son domicile et de son lieu de travail, a indiqué de son côté le parquet du district de Keelung dans un communiqué, sans mentionner le nom de Nvidia. Il est soupçonné notamment d'avoir falsifié des "documents commerciaux au sens du Code pénal", ont indiqué les procureurs dans un communiqué.

Sept personnes en destention

Les procureurs avaient annoncé en mai enquêter sur l'expédition vers la Chine continentale, Macao et Hong Kong de serveurs d'IA «haut de gamme» contenant des puces Nvidia de pointe, en contournant les contrôles à l'exportation américains. «Cet employé de Nvidia a été identifié comme une personne impliquée dans l'affaire après que les enquêteurs ont analysé les éléments de preuve pertinents à la suite de la précédente série de perquisitions visant (l'entreprise américaine) Super Micro» Computer, soutient la source.

Nvidia n'a pas répondu immédiatement aux sollicitations de l'AFP. Au total sept personnes sont désormais en détention dans cette affaire, dont l'employé de Nvidia, deux issues de Super Micro, et une personnes travaillant chez Albatron Technology, côtée à la bourse de Taïwan.

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