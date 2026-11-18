Philippe Caubère, comédien français, est visé par une demande de procès pour viols, agressions sexuelles et proxénétisme. Trois femmes, incluant des mineures, l'accusent d'actes graves commis entre 2010 et 2022 en France.

Procès requis pour viols et proxénétisme contre le comédien Philippe Caubère

Procès requis pour viols et proxénétisme contre le comédien Philippe Caubère

AFP Agence France-Presse

La justice française a requis le renvoi en procès du comédien Philippe Caubère pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs ainsi que pour proxénétisme et soustraction de preuve, a appris l'AFP mercredi de source proche du dossier.

Le ministère public a également requis que soit jugée à ses côtés, devant la cour criminelle départementale du Val-de-Marne près de Paris, son ancienne avocate Marie Dosé, pour complicité de soustraction de preuve. Le comédien français est soupçonné de violences sexuelles sur trois femmes, dont certaines mineures au moment des faits, entre 2010 et 2022.

Sollicitée par l'AFP, la nouvelle avocate de l'artiste, Fanny Colin, a indiqué «réserver ses commentaires au juge d'instruction, conformément au code de procédure pénale». Les conseils de Me Dosé, Frédérique Pons et Céline Lasek, ont elles affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP que l'avocate n'a «détourné aucune preuve et n'en a dissimulé aucune».

Philippe Caubère avait été inculpé en février 2024 pour des faits s'étant déroulés, selon les victimes, en 2012 pour une première, et entre 2010 et 2019 pour une deuxième. Dans le détail, le parquet reproche au comédien des viols et agressions sexuelles au préjudice de deux jeunes femmes quand elles étaient toutes les deux mineures, ainsi que des viols alors que l'une d'entre elles était majeure.

Le parquet souhaite également qu'il soit jugé pour proxénétisme au préjudice de l'une d'entre elles. Les faits de corruption de mineurs pour lesquels le parquet souhaite que Philippe Caubère soit jugé concernent, toujours selon la source proche, la troisième jeune femme partie civile au dossier.