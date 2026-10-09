Ce vendredi 9 octobre, le prix Nobel de la paix a été décerné à la Sud-Africaine Navanethem «Navi» Pillay.

«Si vous applaudissez un peu plus fort, je partagerai peut-être avec Trump»

«Si vous applaudissez un peu plus fort, je partagerai peut-être avec Trump»

L'ONU est «fière» et «heureuse» après l'annonce du Prix Nobel de la paix à l'ancienne haute commissaire aux droits de l'homme Navi Pillay est «merveilleuse». «C'est un témoignage du besoin et des valeurs des droits humains dans le monde plus que jamais», a dit vendredi à Genève une porte-paorle du Haut-Commissariat.

«Nous espérons que cela encouragera et continuera à encourager et à inspirer d'autres à parler pour la protection et la défense des droits humains de tous les individus dans le monde», a-t-elle insisté. «Nous sommes tous très fiers et heureux», a dit la directrice de l'information de l'ONU à Genève Alessandra Vellucci.

«Je partagerai peut-être avec Trump»

«Si vous applaudissez un peu plus fort, je partagerai peut-être le prix avec Trump», s'est amusée Navi Pillay vendredi après avoir appris, sous les ovations, qu'elle avait remporté le prix Nobel de la paix.

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Cette réaction a été captée par la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, à Nüremberg et publiée sur le réseau social X.

Génocide à Gaza

La Sud-Africaine Navanethem Pillay a été haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme de 2008 à 2014. Auparavant, elle avait été juge à la Cour pénale internationale (CPI) et avait présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Et plus récemment, elle avait également dirigé la Commission d'enquête internationale indépendante sur Israël et les territoires palestiniens. Avec ses deux collègues, elle avait affirmé l'année dernière dans un rapport que l'Etat hébreu avait perpétré un génocide dans la bande de Gaza, ce qui lui avait attiré une importante réprobation des autorités de ce pays.