Une prise d'otages est en cours dans une banque de Ratisbonne, dans le land allemand de Bavière. Selon la presse locale, plusieurs personnes sont retenues à l'intéreur de l'établissement, et un employé serait décédé. Un important dispositif policier a été déployé.

Prise d'otages en cours dans une banque en Bavière, un employé aurait été tué

Prise d'otages en cours dans une banque en Bavière, un employé aurait été tué

Mattia Jutzeler

La situation est confuse à Ratisbonne, dans le land allemand de Bavière. Selon plusieurs médias allemands, une importante opération de police est en cours en raison d'une prise d'otages dans une agence bancaire. «A 14h50, nous avons reçu un appel signalant qu'une personne avait été attaquée au couteau dans une agence bancaire», a indiqué Jonas Kraus, porte-parole de la police.

Victime d'une attaque au couteau, un employé de l'établissement aurait succombé à ses blessures, rapportent notamment RTL et plusieurs médias allemands. Selon les premiers éléments de l'enquête, plusieurs autres personnes se trouveraient encore dans le bâtiment, sans que leur nombre soit connu. Deux autres employés de la banque se seraient barricadés dans une pièce, d'après le quotidien «Bild».

Le suspect serait toujours à l'intérieur

«Nous partons actuellement du principe que les personnes présentes dans la banque n'ont pas de contact avec l'auteur», a précisé Jonas Kraus. La police estime toujours avoir affaire à un seul suspect, un homme. D'après la «Mittelbayerische Zeitung», le suspect se trouverait toujours à l'intérieur du bâtiment et serait armé d'un couteau. La victime, grièvement blessée, aurait été transportée à l'hôpital, où elle serait décédée.

La police a confirmé X qu'une intervention était toujours en cours. «D'importants effectifs» sont déployés dans le secteur de Rennweg, à Ratisbonne. Des unités spéciales ont également été mobilisées. Aucune revendication ni aucune exigence n'ont, pour l'heure, été formulées par le preneur d'otages, qui semble agir seul.

https://x.com/polizeiopf/status/2080283355988283513

Le périmètre a été largement bouclé par les forces de l'ordre. Dans les rues adjacentes, des policiers en tenue de protection et armés ont pris position. Un hélicoptère de la police participe également à l'opération.