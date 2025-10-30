Le prince William espérait sans doute en avoir fini avec les polémiques. C'est raté: un célèbre chef brésilien est sorti du bois et accuse le prince de Galles d’avoir manqué de respect envers sa culture en exigeant un menu... entièrement végane.

Un célèbre chef de cuisine par au clash... contre le prince William

1/5 Le prince William voulait un menu 100% végane pour accompagner la cérémonie de remise du prix Earthshot. Photo: Samir Hussein/WireImage

Sophie Ofer

Le prince William a déjà fort à faire avec les polémiques qui entourent sa famille. Et voilà qu’il se retrouve lui aussi sous le feu des critiques... à cause de ses exigences culinaires.

En cause: ses choix de menu pour la cérémonie du Earthshot Prize, un prix environnemental qu’il a lancé en 2021 via sa fondation, The Royal Foundation. L’événement, qui en est à sa cinquième édition, récompense chaque année cinq lauréats pour leurs contributions à la protection de la planète. Chacun repart avec une dotation d’un million de livres sterling, soit un peu plus d’un million de francs suisses.

Cette année, le prince héritier doit accueillir la cérémonie à Rio de Janeiro, au Brésil. Mais avant qu'il ne prenne l'avion pour la Ville merveilleuse, une polémique a éclaté: le chef brésilien choisi pour orchestrer le repas de gala a refusé de se plier aux exigences des organisateurs. C’est ce qu’a révélé le «New York Times», qui s’est entretenu directement avec le cuisinier, Saulo Jennings.

«Un manque de respect»

Le Earthshot Prize met à l’honneur les initiatives pour la protection de l’environnement et du climat. Se voulant fidèles à cet esprit, les organisateurs avaient commandé un menu entièrement végan pour les quelque 700 invités de la cérémonie préparée par Saulo Jennings – un repas exempt de tout produit d’origine animale, comme la viande ou le lait.

Scientifiquement, ces choix alimentaires sont considérés comme bien plus respectueux du climat que les plats traditionnels. Mais le chef brésilien s’est dit profondément choqué, qualifiant ces exigences de «manque de respect».

Lorsqu’on lui a proposé de concevoir le menu de la soirée, Saulo Jennings a aussitôt pensé à un plat emblématique de sa région: le pirarucu, un poisson très apprécié dans la région amazonienne. Mais les organisateurs ont immédiatement refusé, exigeant que le poisson soit retiré du menu pour respecter la thématique végane de l’événement.

«On manque de respect à nos traditions»

Interrogé par le «New York Times», le chef n’a pas caché son agacement: «C’est comme demander à Iron Maiden de jouer du jazz», assène-t-il. «On manque de respect à la cuisine régionale et à nos traditions culinaires.» Il précise n’avoir «rien contre les végans ni contre les Britanniques», mais il refuse de «renoncer à sa mission culinaire».

Saulo Jennings a été d'autant plus surpris par cette consigne qu’il avait cuisiné l'an dernier lors d’une réception organisée à l’ambassade du Royaume-Uni au Brésil pour le couronnement du roi Charles III: «Nous avions préparé des fish and chips, mais avec du pirarucu.»

Finalement, le cuisinier vedette a été coupé

Le prince William, qui doit présider la fameuse cérémonie, garde pour l’instant le silence sur cette affaire. Un porte-parole de la famille royale a refusé tout commentaire. On ignore donc si le prince de Galles a été directement impliqué dans les discussions concernant le menu de l’événement.

Après de longues discussions avec les organisateurs, Saulo Jennings avait fini par accepter de concevoir un menu végane. Il prévoyait d’y intégrer des ingrédients typiques de l’Amazonie, comme le manioc, les feuilles de jambú ou encore les noix du Brésil, a-t-il expliqué au «New York Times».

Seulement, ces négociations ont fini par échouer – officiellement pour des raisons de budget. Saulo Jennings ne sera donc pas de la partie le 5 novembre. On ignore encore quel chef préparera le menu végan qui sera servi aux quelque 700 convives.