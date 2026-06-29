Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement français, soutiendra Edouard Philippe en 2027. L'ex-Premier ministre enregistre ainsi un soutien de poids au sein de l'actuel gouvernement.

AFP Agence France-Presse

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a annoncé lundi qu'elle soutiendrait la candidature de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) à la présidentielle et serait présente à son meeting prévu dimanche à Paris.

«Il est aujourd'hui plus que les autres dans (la) capacité de rassembler largement» et d'atteindre le second tour de la présidentielle «pour éviter l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir», a expliqué sur France Inter la porte-parole, proche du ministre de la Justice Gérald Darmanin dont l'éventuelle candidature semble d'autant plus incertaine.

Le rassemblement «bien au-delà de sa propre famille politique» est «un impératif absolument vital pour le pays», a ajouté Maud Bregeon, adhérente du parti Renaissance, dirigé par un autre candidat à la présidentielle et également ancien Premier ministre, Gabriel Attal.

Pas de changement de parti

Edouard Philippe a «beaucoup d'expérience, expérience de Premier ministre, expérience de maire et je crois que dans les temps extrêmement troublés que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important», a-t-elle argumenté. Maud Bregeon, 35 ans, n'a pour autant «pas l'intention de changer de parti».

Quant à l'engagement imposé par Sébastien Lecornu aux membres de son gouvernement de ne pas faire de politique en dehors de leurs fonctions ministérielles, elle a expliqué qu'elle n'aurait «aucun rôle opérationnel» dans la campagne du maire du Havre. Connue pour être une «puncheuse», cette figure médiatique du camp macroniste est une ancienne ingénieure d'EDF, spécialiste du nucléaire, originaire de Poitiers. Elle a adhéré dès novembre 2016 à En Marche et a été élue députée en 2022.

Gérald Darmanin pas candidat?

Proche de Gérald Darmanin, comme Edouard Philippe issu de LR, son positionnement donne une indication de celui du ministre de la Justice qui pourrait annoncer son ralliement à la candidature du Havrais. Au sein du camp centriste, Edouard Philippe, président d'Horizons, candidat déclaré de longue date, est toujours en tête dans les sondages face à Gabriel Attal (Renaissance) mais tous deux restent largement distancés par le Rassemblement national.