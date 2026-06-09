En France, un nouveau socialiste se lance dans la course à l'Elysée

En France, un nouveau socialiste se lance dans la course à l'Elysée

AFP Agence France-Presse

Le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane (PS) a annoncé mardi qu'il se présenterait à la présidentielle de 2027 comme un candidat «qui fédère» la gauche non mélenchonniste, se disant «ancré dans le réel».

«Je ferai tout pour qu'il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne, qu'on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme» d'un duel entre le candidat du Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon au second tour, a-t-il assuré sur France Inter.