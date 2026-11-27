Comment faire voyager une poutine jusqu’à l’ISS ? Le plat québécois a été lyophilisé et préparé sans viande ni produits laitiers pour l’astronaute canadien Joshua Kutryk.

AFP Agence France-Presse

La poutine, plat traditionnel québécois, s'envolera bientôt vers la Station spatiale internationale (ISS), où séjourne actuellement l'astronaute canadien Joshua Kutryk, a annoncé vendredi l'Agence spatiale canadienne.

Une version adaptée et lyophilisée de ce mets, constitué de frites, de fromage et de sauce, embarquera à bord d'un vaisseau prévu pour décoller de Cap Canaveral, en Floride, le 29 novembre, avant de s'amarrer à l'ISS le 1er décembre.

Cette «poutine spatiale végétalienne» «a été conçue sans viande ni produits laitiers afin d'accélérer le processus d'expédition vers la Nasa», a déclaré dans un communiqué l'agence canadienne.

«J'imaginais Josh en train de manger sa poutine, puis qu'il se sente un peu chez lui», a affirmé sur son compte Instagram le créateur de ce plat, Yves Lowe, également chef cuisinier des Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey locale.

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L'astronaute Joshua Kutryk pourra partager cette première poutine de l'espace avec ses coéquipiers de la mission Crew-13, qui a succédé à la mission Crew-12 dont faisait partie la Française Sophie Adenot. Le Canadien, qui est devenu père d'une petite fille depuis son départ le 1er octobre, doit revenir sur Terre autour du mois de mars 2027.