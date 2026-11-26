Vladimir Poutine tiendra son bilan annuel le 10 décembre, près de cinq ans après le début du conflit en Ukraine. La conférence, diffusée en direct, précède le sommet du G20 à Miami, où sa participation reste incertaine.

Poutine donne rendez-vous à la population pour son bilan de l'année le 10 décembre

Poutine donne rendez-vous à la population pour son bilan de l'année le 10 décembre

5 ans après le début de la guerre

AFP Agence France-Presse

Vladimir Poutine fera son «bilan de l'année» le 10 décembre en répondant aux questions de la presse et de la population, a annoncé jeudi le Kremlin, près de cinq ans après le début de l'offensive russe en Ukraine et en pleine activité diplomatique pour trouver une issue au conflit.

Cette conférence annuelle du dirigeant russe, au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle, se déroulera sur fond de discussions pour intégrer les Européens aux négociations, sous l'égide des États-Unis. Vladimir Poutine, 74 ans, se livre chaque année à cet exercice de plusieurs heures en s'exprimant sur un vaste spectre de sujets allant de la géopolitique aux préoccupations concrètes de la population.

Faire avancer les négociations

Le président russe, dont la conférence sera diffusée en direct à la télévision publique à partir de 09H00 GMT le 10 décembre, s'exprimera à quelques jours du sommet du G20 à Miami (14-15 décembre) où il a été invité par le président américain Donald Trump, sans donner pour l'heure de réponse claire concernant son éventuelle participation.

Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont redoublé d'efforts ces dernières semaines en vue de faire avancer les négociations entre Moscou et Kiev pour trouver un règlement au conflit en Ukraine lancé en février 2022, tout en appelant la Russie à associer les Européens à ces pourparlers.

Comme lors des éditions précédentes, Poutine devrait également répondre à une pléthore de doléances locales, s'engageant à régler des problèmes de particuliers ou de responsables régionaux. Ce programme, sous diverses formes, est organisé quasiment chaque année depuis 2001. En 2022, il n'avait pas eu lieu, l'armée russe venant alors d'essuyer des revers importants en Ukraine.