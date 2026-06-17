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Il s'excuse face à Zelensky
Loukachenko est-il en train de laisser tomber son vieil ami Poutine?

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a surpris, en appelant le Kremlin à faire des compromis avec l'Ukraine. Dans une interview, il va même jusqu'à présenter ses excuses à Zelensky.
Publié: il y a 45 minutes
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Loukachenko (à gauche) et Poutine (à droite) sont considérés comme des proches alliés.
Photo: IMAGO/SNA
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Janine Enderli

Qui aurait cru qu'un jour, Alexandre Loukachenko appellerait le Kremlin au compromis... avec l'Ukraine? Et pourtant. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al-Arabiya, le dirigeant bélarusse s'est excusé pour les propos qu'il a tenus à l'égard de Volodymyr Zelensky. Reconnaissant s'être senti menacé par des déclarations ukrainiennes, il reconnaît aujourd'hui s'être exprimé de façon trop virulente.

«Si Volodymyr Alexandrovitch (Volodymyr Zelensky, ndlr) s'est senti offensé, je lui présente mes excuses», a déclaré le Bélarusse. Et d’ajouter: «Quant aux critiques à l’égard de Zelensky, eh bien, j’ai peut-être un peu exagéré par moments, mais c’était une réaction à ses propos déplacés.»

«Peut-être qu’il a fumé quelque chose»

Fin mai, Robert Brovdi, le commandant des forces armées ukrainiennes chargé des systèmes sans pilote, disait avoir identifié environ 500 cibles sur le territoire bélarusse.

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Alexandre Loukachenko n'avait pas tardé à réagir: «Vous savez, les propos du président – que Volodymyr Alexandrovitch me pardonne, mais ce ne sont que des paroles en l’air – et la position de l’armée divergent. L’armée ukrainienne ne veut pas de guerre avec la Bélarussie.» Et d’ajouter: «Eh bien, il s’est peut-être passé quelque chose: Zelensky a fumé quelque chose, ou s’est injecté quelque chose, etc. C’est arrivé, et puis il se met à faire de telles déclarations. Il me fait tout simplement pitié. C’est pourquoi je garde le silence. Que Dieu me préserve de me retrouver un jour dans une telle situation.»

Pourquoi Loukachenko agit-il ainsi?

Certes, Loukachenko reprend dans cette interview de nombreux arguments russes que le Kremlin utilise lui-même sans cesse pour justifier la guerre d'agression lancée contre l’Ukraine. Il affirme néanmoins qu’une victoire militaire est irréaliste pour les deux camps dans la guerre en Ukraine. 

Le Bélarusse a aussi déclaré «n’avoir aucune intention de se laisser entraîner dans une guerre», son pays étant «extrêmement vulnérable». «Je le souligne une nouvelle fois: il ne faut s’attendre à aucune action militaire de la part de la Biélorussie, et en particulier de ma part.»

Les experts s’interrogent sur ce qui pourrait se cacher derrière ce changement de ton. On peut supposer que ces déclarations pourraient être liées aux avancées de l’armée ukrainienne sur le terrain, poussant Alexandre Loukachenko à faire marche arrière en jouant la carte de la prudence. En effet, mardi encore, l’Ukraine a mené une attaque de drones de grande ampleur contre Moscou. Mais il ne faut pas se leurrer: le dirigeant bélarusse devrait néanmoins appuyer fermement la Russie de Poutine.

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