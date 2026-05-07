Le Kemlin confirme la trêve lors du jour de la victoire

Le Kremlin confirme instaurer une trêve de deux jours à partir de minuit

Le Kremlin a confirmé jeudi instaurer un cessez-le-feu de deux jours en Ukraine à partir de minuit vendredi heure de Moscou (21H GMT jeudi), à l'occasion des commémorations de la victoire de 1945 contre l'Allemagne nazie.

«Oui, nous parlons du 8 et du 9 mai», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, répondant à une question de l'AFP lors de son briefing à la presse.

Après une première annonce de cette trêve par Moscou, Kiev avait annoncé son propre cessez-le-feu prenant effet à partir de mercredi, et a accusé Moscou de l'avoir refusé en poursuivant ses attaques contre le pays.

«La menace terroriste»

«La partie russe n'a eu aucune réaction» à cette annonce de trêve par Kiev, a simplement dit Dmitri Peskov. Il a aussi déclaré que les services de sécurité russes avaient pris des «mesures supplémentaires» pour assurer le bon déroulement des commémorations samedi à travers le pays, notamment compte tenu «de la menace terroriste» venant d'Ukraine.

«Une priorité absolue»

Dmitri Peskov a également déclaré que les récentes coupures d'internet à Moscou, qui ont suscité une certaine inquiétude chez les Russes, étaient «nécessaires». «Elles sont mises en oeuvre pour garantir la sécurité des citoyens, qui est une priorité absolue», a-t-il affirmé.

La Russie a par ailleurs exhorté mercredi les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de Kiev en raison de «l'inévitabilité de frappes de représailles» si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre Hitler, célébrée en Russie le 9 mai.

Source: AFP