Le Kemlin confirme la trêve lors du jour de la victoire

Le Kremlin confirme instaurer une trêve de deux jours à partir de minuit
Le Kremlin a confirmé jeudi instaurer un cessez-le-feu de deux jours en Ukraine à partir de minuit vendredi heure de Moscou (21H GMT jeudi), à l'occasion des commémorations de la victoire de 1945 contre l'Allemagne nazie.
«Oui, nous parlons du 8 et du 9 mai», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, répondant à une question de l'AFP lors de son briefing à la presse.
Après une première annonce de cette trêve par Moscou, Kiev avait annoncé son propre cessez-le-feu prenant effet à partir de mercredi, et a accusé Moscou de l'avoir refusé en poursuivant ses attaques contre le pays.
«La menace terroriste»
«La partie russe n'a eu aucune réaction» à cette annonce de trêve par Kiev, a simplement dit Dmitri Peskov. Il a aussi déclaré que les services de sécurité russes avaient pris des «mesures supplémentaires» pour assurer le bon déroulement des commémorations samedi à travers le pays, notamment compte tenu «de la menace terroriste» venant d'Ukraine.
«Une priorité absolue»
Dmitri Peskov a également déclaré que les récentes coupures d'internet à Moscou, qui ont suscité une certaine inquiétude chez les Russes, étaient «nécessaires». «Elles sont mises en oeuvre pour garantir la sécurité des citoyens, qui est une priorité absolue», a-t-il affirmé.
La Russie a par ailleurs exhorté mercredi les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de Kiev en raison de «l'inévitabilité de frappes de représailles» si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre Hitler, célébrée en Russie le 9 mai.
Source: AFP
L'UE ne changera «ni sa position, ni sa présence» à Kiev, malgré les menaces russes
L'Union européenne «ne changera ni sa position, ni sa présence» à Kiev, a affirmé un porte-parole jeudi, malgré les menaces de la Russie.
Moscou a exhorté les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de la capitale ukrainienne en raison de l«"inévitabilité de frappes de représailles» si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie.
Les bureaux de la mission à Kiev endommagés
«Ces menaces publiques d'attaque font partie des tactiques d'escalade imprudentes de la Russie», a estimé Anouar El Anouni, porte-parole de la diplomatie de l'UE. Les bureaux de la mission de l'UE à Kiev avaient été endommagés fin août par l'explosion de deux missiles à quelques dizaines de mètres de là.
Une photo publiée par le président du Conseil européen, Antonio Costa, avait montré l'ampleur des dégâts dans les bureaux de la délégation européenne: le plafond s'était effondré et des vitres avaient été brisées. Aucun membre de la mission de l'UE n'avait toutefois été blessé.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit 347 drones ukrainiens depuis mercredi soir
La Russie a annoncé jeudi matin avoir abattu 347 drones ukrainiens à l’échelle de son territoire depuis la veille au soir, un nombre particulièrement élevé. Les engins ont été «interceptés et détruits» entre 21H00 et 07H00 heure de Moscou (18H00 à 04H00 GMT), selon un communiqué du ministère de la Défense.
L’Ukraine avait dénoncé mercredi des attaques russes contre son territoire malgré un cessez–le–feu proposé par Kiev, qui avait promis de répondre «de manière symétrique» à toute violation.
Source: AFP
13 personnes blessées dans une frappe ukrainienne à Briansk
Treize personnes ont été blessées dans des frappes ukrainiennes qui ont touché jeudi des immeubles d'habitation dans la ville russe de Briansk, à une centaine de kilomètres de la frontière, a annoncé le gouverneur local, Aleksandr Bogomaz.
Ces frappes interviennent après que l'Ukraine a dénoncé mercredi des attaques russes contre son territoire malgré une trêve proposée par Kiev, qui a promis de répondre «de manière symétrique» à toute violation.
Source: ATS
La Russie appelle les ambassades étrangères à évacuer Kiev avant d'éventuelles frappes de représailles le 9 mai
La Russie a exhorté mercredi les ambassades étrangères à assurer «l'évacuation en temps voulu» de leur personnel et de leurs ressortissants à Kiev avant des «frappes de représailles» inévitables si l'Ukraine venait à perturber la fête de la Victoire le 9 mai.
Dans une note adressée au corps diplomatique, le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu du «caractère inévitable de frappes de représailles» contre la capitale ukrainienne si l'Ukraine devait perturber les célébrations du 9 mai à Moscou et appelé les pays étrangers à «garantir l'évacuation en temps voulu du personnel des missions diplomatiques, ainsi que des citoyens, de la ville de Kiev».
Source: AFP
La Russie a choisi de rejeter le cessez-le-feu propose par Kiev, accuse Zelensky
La Russie a poursuivi mercredi ses attaques contre l'Ukraine, rejetant le cessez-le-feu proposé par Kiev et ignorant les efforts visant à préserver «des vies» humaines, a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Le choix de la Russie constitue un refus évident d'un cessez-le-feu et de la préservation des vies», a-t-il lancé, en menaçant d'une réaction «réciproque».
Source: AFP
L'Ukraine fait état d'une attaque russe durant le cessez-le-feu unilatéral de Kiev
Le chef militaire de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a fait état mercredi matin d'une attaque russe sur un équipement industriel du secteur, alors que Kiev a annoncé observer depuis minuit un cessez-le-feu unilatéral.
Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, «108 drones et trois missiles» ont été tirés sur l'Urkraine» depuis l'entrée en vigueur de la trêve unilatérale.
«Cela montre que la Russie rejette la paix et que ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne se soucie que des défilés militaires, pas des vies humaines», a commenté le ministre sur X
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu que Kiev répondrait «de manière symétrique» à toute violation de son cessez-le-feu, alors que la Russie réclame elle-même une trêve pour les célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie, le 9 mai.
Source: AFP
Plus de 20 morts dans des frappes russes à quelques heures d'une potentielle trêve
Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts mardi en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant le «cynisme absolu» de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.
Les attaques qui ont visé les villes de Zaporijjia (sud), Kramatorsk (est), Dnipro (centre), Nikopol (centre-est), ont eu lieu alors que l'Ukraine a annoncé pour minuit (21H00 GMT) dans la nuit de mardi à mercredi un cessez-le-feu unilatéral qu'elle a invité Moscou à respecter également.
Peu avant l'entrée en vigueur de celui-ci, une attaque ukrainienne de drones sur la Crimée occupée a toutefois fait cinq morts, dans la localité de Dzhankoi, selon les autorités russes. La journée s'est également avérée sanglante du côté ukrainien, avec au moins 22 morts civils dans des frappes russes à travers le pays.
A Zaporijjia, 12 personnes ont été tuées dans une attaque décrite par Volodymyr Zelensky comme sans «aucune justification militaire». Quatre civils ont été tués à Dnipro et six autres à Kramatorsk, selon les autorités. Une personne a été tuée à Nikopol.
Quatre ans après le début de l'invasion russe en février 2022, Moscou avait pourtant annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945, qui doit être marquée par un défilé sur la Place rouge. «C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes», a dénoncé mardi Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Cinq morts dans une attaque ukrainienne en Crimée juste avant la trêve
Cinq personnes ont péri dans une attaque ukrainienne de drones en Crimée sous contrôle russe, a annoncé mercredi le chef des autorités locales, Sergey Aksyonov.
L'attaque a touché mardi soir la localité de Dzhankoi, a précisé cette source. Elle intervient alors que l'Ukraine, qui a elle-même fait état de 20 morts dans des frappes russes dans la journée, a annoncé une trêve unilatérale à compter de mercredi.
Source: AFP
Marco Rubio a parlé à son homologue russe au téléphone, selon Washington
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont appelés mardi et ont notamment discuté de la guerre en Iran et en Ukraine, selon le département d'Etat.
«Ils ont parlé de la relation entre la Russie et les Etats-Unis, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'Iran», a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.
Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts en plein jour mardi en Ukraine, avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.
Source: AFP
Un bombardement russe fait au moins trois morts à Kramatorsk
Un bombardement russe a fait «au moins trois morts et cinq blessés» mardi à Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région ukrainienne de Donetsk, a indiqué le gouverneur de ce territoire.
«Vers 17H00, les Russes ont largué trois bombes sur le centre de Kramatorsk», a précisé le gouverneur Vadym Filachkine sur Telegram. Cette ville est visée depuis des mois par des attaques russes de plus en plus intenses.
Source: AFP