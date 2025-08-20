Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Un drone militaire aurait explosé dans l'est de la Pologne, selon les autorités. L'incident, survenu près d'Osiny, n'a fait aucune victime. L'origine et la trajectoire de l'appareil restent inconnues.

La Pologne accuse la Russie de vouloir la provoquer

La Pologne accuse la Russie de vouloir la provoquer

Le ministre polonais de la Défense a dénoncé mercredi une «provocation» russe Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le ministre polonais de la Défense a dénoncé mercredi une «provocation» russe, après la chute et l'explosion dans la nuit d'un drone russe dans un champ dans l'est du pays, qui n'a pas fait de victime.

«Une fois de plus, nous sommes confrontés à une provocation de la Fédération de Russie, avec un drone russe», a déclaré à la presse Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. L'explosion d'un objet dans la nuit de mardi à mercredi dans l'est de la Pologne laisse penser qu'il pourrait s'agir selon «une très forte probabilité» d'un drone militaire, d'une origine pour l'instant inconnue, ont indiqué mercredi les autorités polonaises.

La police polonaise a déclaré dans la matinée avoir été informée d'une «explosion» dans un champs de maïs près d'Osiny dans l'est de la Pologne, à une centaine de kilomètres de Varsovie et à une distance comparable des frontières avec l'Ukraine et le Bélarus. L'explosion n'a fait aucune victime, selon la même source.

Un drone militaire

Sur place, un «objet qui, selon les premières estimations, pourrait être un élément d'un ancien moteur à hélice», a été retrouvé, a indiqué pour sa part l'armée polonaise sur X, ajoutant qu'«aucune violation de l'espace aérien polonais n'a été enregistrée la nuit dernière».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Interrogé par un journaliste s'il s'agissait d'un drone militaire, Grzegorz Trusiewicz, procureur régional de Lublin (est) a indiqué à la presse que «selon les données préliminaires, il y a une très forte probabilité» qu'il s'agisse d'un tel appareil. Il a également exclu qu'il s'agissait d'un drone civil ou de contrebande, hypothèses évoquées plus tôt par le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Il a également indiqué qu'il était pour l'instant impossible de déterminer son origine ou sa trajectoire.

La Pologne inquiète depuis longtemps

Les médias polonais, citant des sources au ministère de la Défense, estiment qu'il puisse s'agir d'une version d'un drone russe Gerbera, un type d'appareil habituellement utilisé comme leurre dans les frappes russes contre l'Ukraine.

Un drone du même type a été retrouvé début août en Lituanie, poussant Vilnius a demander à l'OTAN de prendre des «mesures immédiates» pour renforcer sa défense aérienne. En 2023, la Pologne avait annoncé qu'un missile russe avait traversé son espace aérien en survolant sa frontière avec l'Ukraine, au moment où les forces russes infligeaient à ce pays des frappes de drones et de missiles.

En novembre 2022, un missile de la défense antiaérienne ukrainienne est tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière, causant la mort de deux civils. Des doutes avaient surgi initialement quant à la question de savoir si cet engin était russe, faisant craindre une éventuelle implication de l'Otan.