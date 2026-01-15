DE
Deux semaines pour disparaître
Vladimir Poutine se débarasse d'un diplomate accusé d'espionnage

La Russie a ordonné l'expulsion d'un diplomate britannique accusé d'espionnage, a annoncé jeudi la diplomatie russe. Le diplomate dispose de deux semaines pour quitter le pays, en pleine crise liée à la guerre en Ukraine.
Publié: 09:08 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
La Russie a annoncé jeudi l'expulsion d'un diplomate britannique.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Russie a annoncé jeudi l'expulsion d'un diplomate britannique qu'elle accuse d'appartenir aux «services secrets» du Royaume-Uni, en pleines tensions avec les Occidentaux liées à la guerre en Ukraine.

La chargée d'affaires britannique Danae Dholakia a été convoquée jeudi matin au ministère russe des Affaires étrangères pour être informée du «retrait de l'accréditation» d'un diplomate de l'ambassade en raison d'«informations reçues (...) sur son appartenance aux services secrets», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué. Il aura deux semaines pour quitter la Russie, selon la même source. 

Selon les services russes de sécurité (FSB), il s'agit de Gareth Samuel Davies, «envoyé en Russie sous couvert du poste de deuxième secrétaire de l'ambassade britannique».

Quinze minutes d'entretien

Moscou «a de nouveau souligné qu'elle ne tolérerait pas sur le territoire russe de membres des services secrets britanniques non déclarés», a ajouté la diplomatie russe en affirmant être prête à «une riposte symétrique décisive si Londres se décide à une escalade».

Une vingtaine de journalistes russes ont attendu dans la matinée Danae Dholakia devant les portes du ministère, selon une vidéo diffusée par la diplomatie russe. Elle y a passé 15 minutes avant de repartir, selon les agences de presse russes.

