La Russie et la Biélorussie organisent un exercice militaire avec des milliers de soldats. L'opération «Sapad 2025» se déroule aux frontières de l'OTAN. S'agit-il d'une tactique pour déclencher une vraie attaque? Poutine n'en serait pas à son premier coup d'essai.

Poutine envoie des soldats à la frontière de l'OTAN, pour un prétendu «exercice de défense»

Poutine envoie des soldats à la frontière de l'OTAN, pour un prétendu «exercice de défense»

1/7 En Biélorussie, de plus en plus de soldats russes se rassemblent pour l'opération «Sapad 2025». Photo: Getty Images

Sandra Marschner

Une nouvelle menace se profile actuellement en Biélorussie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Des soldats russes commencent à s'y rassembler pour l'opération militaire «Sapad 2025» prévue conjointement avec la Biélorussie. Le journal ukrainien «Kyiv Independet» a notamment rapporté qu'un premier transport de troupes russes était arrivé le 6 août.

De telles manœuvres militaires sont considérées comme des exercices très importants pour l'armée russe. Elles ont d'ailleurs lieu régulièrement, tous les quatre ans. Par le passé, Moscou a déjà utilisé ce type d'exercices de défense comme prétexte pour lancer une véritable attaque. Une telle tactique risque-t-elle de se reproduire? La situation semble complexe, notamment en ce qui concerne la nouvelle demande de négociations de paix de Volodymyr Zelensky.

Des opérations aux portes de l'OTAN

Un porte-parole des forces armées biélorusses a expliqué que l'exercice visait à s'entraîner à de nouvelles tactiques. Les expériences acquises lors de la guerre actuelle seront utilisées à cet effet. Le ministre biélorusse de la Défense Viktor Chrenin a également annoncé en mai dernier que les 13'000 soldats initialement prévus seraient réduits de moitié. Les opérations seront également déplacées vers l'intérieur du pays.

La fiabilité de ces informations reste à démontrer au regard des exercices militaires précédents. Et le risque d'un renforcement de l'armement en Biélorussie ne doit pas être sous-estimé. Car avec cette manœuvre, Vladimir Poutine se rapproche avant tout des frontières de l'OTAN. Outre la Russie et l'Ukraine, la Biélorussie a des frontières communes avec la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Ce ne serait pas la première fois que la Russie utiliserait de prétendus exercices comme prétexte pour attaquer.

2008: L'opération «Kawkas» en Géorgie

Avec environ 8000 soldats et 700 véhicules, la Russie a lancé en 2008 l'opération militaire «Kawkas» dans plusieurs régions de Géorgie. Le pays avait déjà été le théâtre de conflits récurrents. C'est précisément dans cette situation tendue que l'intervention, d'abord déclarée comme un exercice, a attisé le feu.

Des combats ont rapidement éclaté entre les troupes gouvernementales géorgiennes et les séparatistes soutenus par la Russie. En ligne de mire? Les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Face à la multiplication des conflits, la Géorgie cherchait à se rapprocher de l'Occident. Une raison supplémentaire pour la Russie de riposter par des représailles après des attaques géorgiennes. Il en résultera la guerre du Caucase, qui prit fin au bout de cinq jours, mais n'apporta pas de solution au conflit.

2014: L'annexion de la Crimée

Dès l'annexion de la Crimée en 2014, l'agression militaire contre l'Ukraine avait commencé par de prétendus exercices de défense. Ainsi, avant même la chute du gouvernement prorusse en Ukraine, la Russie y avait renforcé sa présence militaire.

En février 2014, des soldats ont fini par occuper la péninsule, sans grades ni emblèmes russes sur leurs uniformes. Ce n'est que deux mois plus tard que le président russe a avoué que des unités spéciales russes avaient effectivement participé à l'annexion de la Crimée. Comme en Géorgie, la Russie a présenté cette intervention comme la conséquence de tensions internes dans le pays.

2021 : La guerre d'invasion en Ukraine

La dernière opération militaire en date donne à réfléchir. En 2021, la Russie et la Biélorussie ont déployé 200'000 soldats. Il s'agissait officiellement d'un simple exercice de défense qui visait à s'entraîner à se défendre contre une république fictive. La guerre contre l'Ukraine a débuté peu après, en 2022.

La présence militaire russe ne se concentre pas uniquement en Biélorussie. Depuis le mois de juin, les informations selon lesquelles la Russie s'armerait à proximité de la frontière avec la Finlande se sont multipliées. Poutine, compte-il également y lancer un exercice de défense?