La guerre Ukraine-Russie monte d’un cran

L'ONU critique «une escalade dangereuse» dans la guerre Ukraine-Russie
Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde jeudi contre «une escalade dangereuse» dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et appelé les deux parties à revenir à la table des négociations.
«J'appelle fermement à la retenue. Reprenez les négociations et mettez un terme à la souffrance», a déclaré Volker Türk dans un communiqué, en indiquant que le nombre de civils tués au cours des quatre premiers mois de l'année est en augmentation de 21% par rapport à la même période de 2025.
Source: AFP
Zelensky en Suède pour négocier un accord sur la défense aérienne
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend jeudi en Suède pour l'annonce d'un accord sur la «défense aérienne», a annoncé le gouvernement dans un communiqué.
Stockholm va annoncer le don d'avions de chasse Gripen Jas 39 C/D à l'Ukraine, rapporte le quotidien Aftonbladet. Les deux pays avaient signé l'an dernier une lettre d'intention avec pour objectif l'achat par Kiev de 100 à 150 avions d'une version plus récente du Gripen.
Source: AFP
Mise en garde contre le «piège» russe
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas a mis en garde jeudi contre le «piège» russe consistant à débattre de la désignation d'un médiateur européen pour la guerre en Ukraine, au moment où l'UE doit démontrer son unité face à Moscou.
«Je pense que c'est un piège dans lequel la Russie veut nous faire tomber: que nous discutions de qui leur parle», a-t-elle déclaré avant le début d'une réunion à Limassol (Chypre) des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
«Ne tombons pas dans ce piège. Une négociation est toujours un travail d'équipe», a-t-elle souligné, ajoutant qu'il fallait d'abord une «stratégie». L'important, selon elle, est d'abord de savoir de quoi discuter avec la Russie avant de désigner qui devra le faire.
Source: AFP
Zelensky demande à Trump de fournir à Kiev plus de missiles antiaériens
Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour des systèmes de défense aérienne Patriot sur fond d'une intensification d'attaques russes, selon une lettre du président ukrainien adressée à son homologue américain et que l'AFP a pu consulter.
Dans cette lettre signée mardi, Zelensky a demandé d'«aider» l'Ukraine à «obtenir cet outil de protection vital contre la terreur russe – les missiles Patriot PAC-3 et des systèmes supplémentaires – afin d'arrêter les missiles balistiques russes et les autres attaques de missiles russes» sur l'Ukraine.
Source: AFP
Plus de 50 Etats dénoncent les «menaces» de la Russie contre les diplomates à Kiev
Une cinquantaine d'Etats et l'Union européenne ont dénoncé mardi les «menaces récentes» de Moscou contre les diplomates à Kiev, par la voix du représentant de l'Ukraine à l'ONU, Andriï Melnyk.
«Nous condamnons (...) les récentes menaces proférées par la Russie à l'encontre des institutions diplomatiques et des ambassades à Kiev. C'est une chose que nous ne pouvons tolérer», a-t-il déclaré lors d'un point presse.
La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements russes.
Source: AFP
Von der Leyen accuse Moscou de «déstabiliser les sociétés démocratiques» avec ses drones
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en visite mardi à Vilnius a fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les Etats baltes sur la Russie. Elle a accusé Moscou de chercher à «déstabiliser les sociétés démocratiques» de l'UE.
«Des alertes aériennes, des familles réfugiées dans des abris, des écoles fermées, des transports suspendus. Telle est la réalité sur la frontière orientale de l'Europe en 2026», a déclaré Mme von der Leyen en présence des présidents lituanien, letton et estonien.
«Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est une stratégie délibérée de la Russie qui cherche à déstabiliser nos sociétés démocratiques. Mais tout comme sur les champs de bataille en Ukraine, la Russie y échoue», a-t-elle ajouté lors d'un point presse.
Source: AFP
Marco Rubio affirme que les Etats-Unis sont toujours prêts à agir en médiateur
Les Etats-Unis restent prêts à se poser en médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, après une offensive russe massive contre Kiev.
«Les Etats-Unis sont prêts et disposés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la fin de cette guerre, et nous espérons que l'occasion se présentera à un moment donné», a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une visite officielle en Inde, après avoir appelé son homologue russe Sergueï Lavrov.
Source: AFP
Sergueï Lavrov exhorte Marco Rubio à évacuer l'ambassade des USA à Kiev
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a exhorté lundi les États-Unis à évacuer leur ambassade à Kiev lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué le ministère russe des affaires étrangères.
Le ministre russe «a attiré son attention sur une déclaration» du jour de son ministère «recommandant aux États-Unis, ainsi qu'aux autres Etats ayant des missions à Kiev, d'assurer l'évacuation de leur personnel diplomatique et de leurs ressortissants de la capitale ukrainienne», dit le communiqué du ministère russe.
Source: AFP
Moscou appelle ressortissants étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes
La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l'armée russe.
«Les frappes seront menées sur des centres de décision» et des «entreprises du complexe militaro-industrie», à Kiev, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces frappes.
Source: AFP
Six morts dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Ukraine occupée
Six personnes, parmi lesquelles deux enfants, ont été tuées lundi dans des frappes ukrainiennes en Russie et dans une zone de la région ukrainienne de Donetsk (est) contrôlée par Moscou, ont indiqué les autorités locales.
«Un drone a attaqué un véhicule dans la ville de Graïvoron», ont déclaré dans un communiqué les autorités de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, en déplorant qu'un «civil ait été tué».
Une frappe fait quatre morts et une vingtaine de blessés dans le nord-est
Des frappes russes dans le nord-est et l'est de l'Ukraine ont fait quatre morts et une vingtaine de blessés lundi, ont annoncé les autorités locales. Deux hommes, âgés de 68 ans et 25 ans, ont été tués, et 19 autres blessés, dont trois sont dans un état grave, après une frappe russe, a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv (nord-est), Oleg Synegoubov.
Des entrepôts, des véhicules et une entreprise civile ont été endommagés et un incendie, qui s'était déclenché sur le lieu de l'attaque, a été éteint par les services d'urgence de l'Etat, a-t-il précisé.
Dans l'est, le maire de Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk, a fait état de deux morts et trois blessés dans des bombardements russes. Selon le maire, Oleksandre Gontcharenko, les forces russes ont lâché quatre bombes sur la ville, frappant une zone industrielle et un secteur résidentiel.
Ces nouvelles attaques se sont produites après d'intenses bombardements russes en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, en particulier sur Kiev et sa région, qui ont fait au moins quatre morts et plus de cent blessés.
Source: AFP