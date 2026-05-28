La guerre Ukraine-Russie monte d’un cran

L'ONU critique «une escalade dangereuse» dans la guerre Ukraine-Russie

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde jeudi contre «une escalade dangereuse» dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et appelé les deux parties à revenir à la table des négociations.

«J'appelle fermement à la retenue. Reprenez les négociations et mettez un terme à la souffrance», a déclaré Volker Türk dans un communiqué, en indiquant que le nombre de civils tués au cours des quatre premiers mois de l'année est en augmentation de 21% par rapport à la même période de 2025.

Source: AFP